Android 15 : voici quand sortira le nouveau système d’exploitation

© Tom’s Guide (avec DALL-E)

Comme c’était attendu, Google a publié la première version Developer Preview d’Android 15 la semaine dernière. L’occasion d‘introduire certaines fonctionnalités comme l’enregistrement partiel de l’écran, la dernière mouture d’Android Health Connect pour les données de santé et des améliorations de la captation photo. Cette version dédiée aux développeurs et aux utilisateurs confirmés se cantonne seulement à certains modèles comme les Pixel 7, 8 et Fold.

Mais quid de la version stable du futur OS ? Google a profité du lancement de la Developer Preview 1 pour détailler le calendrier de déploiement d’Android 15. Sans surprise, celui-ci est similaire à celui de ses prédécesseurs. La seconde Developer Preview sera déployée en mars. Elle sera suivie par l’arrivée de plusieurs versions bêtas successives qui s’inviteront entre avril et juin.

Quand arrivera la version stable d’Android 15 ?

Les versions bêta candidates seront ensuite déployées au cours de l’été. Puis viendra le déploiement de la version stable d’Android 15. Google n’a toutefois pas encore dévoilé de date spécifique pour l’arrivée de la mouture finale. Généralement, la nouvelle version d’Android débarque en même temps que la nouvelle série de smartphones Pixel au cours de l’automne. L’année dernière, Android 14 avait été lancé début octobre en même temps que les Pixel 8.

On peut donc s’attendre à ce que la version stable d’Android 15 fasse ses débuts avec le Pixel 9. D’ici là, nous en saurons évidemment plus sur les nouvelles fonctionnalités au menu. Il se murmure notamment que les widgets de l’écran de verrouillage feront leur grand retour avec Android 15. De quoi offrir une personnalisation accrue.

Google devrait également mettre l’accent sur l’accessibilité (avec un mode de “préréglage facile”) et forcer les applications à adopter le mode bord à bord. D’autres fonctionnalités seront évidemment dévoilées au fil de l’eau. Nous ne manquerons pas de les répertorier dans notre dossier spécial consacré à Android 15.