Android 15 pourrait obliger les applications à s’afficher sur tout l’écran

Alors que le déploiement d’Android 14 est toujours en cours, nous avons déjà réussi à glaner des informations sur son successeur, Android 15. Attendu pour l’automne prochain, le futur OS introduira plusieurs nouveautés. En l’occurrence, Google va s’efforcer d’optimiser l’affichage des applications bord à bord en imposant le mode bord à bord.

Pour rappel, ce dernier consiste à afficher le contenu d’une application sur l’entièreté de l’écran, masquant la barre d’état du haut et la barre de navigation du bas. L’idée est d’offrir un confort d’utilisation accru en octroyant davantage de place.

Certaines applications (notamment les jeux, les lecteurs vidéo comme YouTube, les liseuses) ont déjà un mode bord à bord par défaut. Mais il existe encore de nombreuses applications qui n’en bénéficient pas. Un état de fait qui devrait enfin changer.

Android 15 : vers un mode bord à bord sur toutes les applications du Play Store ?

L’expert de l’écosystème Android Mishaal Rahman a découvert des indices indiquant qu’Android 15 pourrait rendre le mode bord à bord obligatoire pour toutes les applications du Play Store. Des morceaux de code repérés dans Android 14 QPR2 Beta 3 font référence au niveau 35 de l’API (correspondant à Android 15) et à son nom de code Vanilla Ice Cream.

Grâce à cette nouveauté, le contenu ne sera plus bloqué et s’affichera derrière la barre d’état et la barre de navigation. Pour vous donner une idée, voici deux captures d’écran qui montrent le résultat quand le mode bord à bord sera activé. Ici, la barre de navigation n’est pas supprimée mais elle n’empêche plus l’affichage du contenu de l’application. De quoi permettre de lire quelques phrases supplémentaires :

Toujours au rayon des nouveautés attendues, il se murmure que les widgets feront leur retour sur l’écran de verrouillage d’Android 15. Une nouveauté bienvenue qui permettra d’accéder plus facilement à des informations ou à des raccourcis vers vos applications. Par ailleurs, votre smartphone devrait vous alerter quand votre batterie sera sur le point de rendre l’âme.