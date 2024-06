One UI 7 : voici quand Samsung devrait lancer la nouvelle version

© Envato

Les constructeurs attendent le lancement d’Android 15 pour déployer leurs surcouches maison. Généralement, la version stable du système d’exploitation est lancée en marge de la présentation des nouveaux Pixel programmée le 13 août cette année. Les version dérivées de l’OS se dévoilent ensuite progressivement. Après avoir injecté une bonne dose d’IA dans One UI 6.1, Samsung est notamment attendu de pied ferme par ses utilisateurs.

Ces derniers se demandent quand sortira One UI 7. Difficile pour le moment d’apporter une réponse définitive à cette question. On peut toutefois se faire une idée de la fenêtre de sortie en se basant sur la date de la Samsung Developer Conference (SDC) qui est désormais connue.

Quand sortira One UI 7 ?

L’évènement dédié aux développeurs se tiendra le 3 octobre prochain au San Jose McEnery Convention Center (Californie). Le constructeur devrait y dévoiler les fonctionnalités de sa nouvelle surcouche ; avant de commencer à la publier sur les modèles compatibles quelques jours plus tard. C’est en tout cas ce que Samsung avait fait l’année dernière pour One UI 6. La surcouche avait été présentée le 5 octobre lors de la SDC 2023 avant d’être publiée dans la foulée. Le schéma devrait logiquement se répéter cette année pour la nouvelle version.

Outre les fonctionnalités amenées par Android 15, One UI 7 devrait introduire des améliorations variées, notamment sur le Bluetooth Auracast et sur la technologie NFC. La conception de l’interface utilisateur et les animations devraient aussi subir une refonte. On s’attend également à l’arrivée de la fonctionnalité App Lock qui permet de cacher vos applications mais aussi à celle du tiroir d’applications vertical.