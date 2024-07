Android 15 : vous allez pouvoir tester One UI 7, c’est imminent

© Tom’s Guide

Google a déployé il y a quelques jours la version bêta finale d’Android 15 destinée aux Pixel. C’est donc la dernière étape avant l’arrivée de la version stable du nouveau système d’exploitation. Pendant ce temps, Samsung peaufine sa nouvelle surcouche qui sera basée sur Android 15. Et selon Max Jambor du site Allround PC, le constructeur s’apprête enfin à lâcher la première bêta de One UI 7 dans le grand bain.

D’après cette source fiable, le constructeur publiera la première version préliminaire de sa surcouche le 29 juillet prochain. Si cela se vérifie, Samsung lancerait cette année les hostilités deux semaines plus tôt, la bêta de One UI 6 ayant débarqué le 11 août 2023. Dans un premier temps, cette mouture de test devrait se cantonner à la Corée du Sud et aux Etats-Unis avant de se déployer dans d’autres régions.

Les versions bêta se succéderont jusqu’au lancement de la version finale de One UI 7 qui surviendra probablement lors de la Samsung Developer Conference, le 3 octobre prochain.

One UI 7 Beta will be available on Monday. — Max Jambor (@MaxJmb) July 25, 2024

La bêta de One UI 7 sera bientôt disponible, quelles nouveautés ?

Gardez toutefois à l’esprit que le calendrier pourrait être chamboulé. Pour rappel, Samsung a déjà retardé le déploiement de ses mises à jour bêta au dernier moment. Il faut donc rester prudent et surveiller l’arrivée de la fumée blanche. Quoi qu’il en soit, nombre d’utilisateurs attendent de pied ferme la bêta de One UI 7 pour tester les nouveautés. Celles-ci devraient être nombreuses à en croire les dernières fuites.

A lire > One UI 7 : protéger vos applications sensibles va devenir un jeu d’enfant

Nous sommes notamment curieux de découvrir le “Dynamic Island” à la sauce Samsung. D’après le leaker @chunvn8888, le constructeur prévoit d’intégrer un îlot dynamique et interactif sur le modèle de l’outil d’Apple. Comme son congénère, il devrait afficher les notifications et les activités en direct en haut de l’écran dans un espace dédié et extensible. Pour le moment, peu d’informations ont fuité à son sujet.

OneUI 7 has Samsung's version of Apple's Dynamic Island and Live Activities.

That's the tweet, good night. — Chun Bhai (@chunvn8888) July 24, 2024

La surcouche devrait également être hautement personnalisable, notamment au niveau des icônes qu’il sera possible d’agrémenter d’images. Les communications par satellite feront également partie des grosses innovations.