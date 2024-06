One UI 7 : protéger vos applications sensibles va devenir un jeu d’enfant

Il existe déjà plusieurs outils pour protéger vos applications sur les Samsung Galaxy. Le constructeur plancherait toutefois sur une nouvelle option nommée App Lock. Plus simple à mettre en place, elle pourrait être introduite dans One UI 7.

One UI 7 sera la prochaine version majeure de la surcouche des Samsung Galaxy. Outre les fonctionnalités amenées par Android 15, cette nouvelle itération apportera des nouveautés exclusives. En l’occurrence, une fonction de verrouillage d’application pourrait notamment être déployée avec la future mise à jour, anticipe le leaker Tarun Vats. Elle serait nommée sobrement “App Lock”.

Cette information (encore à confirmer) a étonné plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy. Et pour cause, ces derniers disposent déjà d’un système capable de protéger des applications. Il est en effet possible de configurer un Dossier sécurisé sur les smartphones Samsung. Il s’agit d’un espace séparé et verrouillé où vous pouvez stocker des applications et des fichiers afin de les préserver des regards indiscrets.

One UI 7 : bientôt une nouvelle option pour protéger vos applications ?

Dès lors, pourquoi Samsung planche sur une fonctionnalité similaire ? Bien que vous puissiez masquer une application dans le Dossier sécurisé, vous devez forcément le configurer en amont et installer une nouvelle instance de cette app avec ses propres paramètres et données. Si vous souhaitez simplement verrouiller une application sans avoir à passer par ces étapes, la future fonctionnalité App Lock pourrait ainsi s’avérer idoine.

Il est d’ailleurs possible que Samsung ait puisé son inspiration chez la concurrence. Lors de l’édition 2024 de la WWDC, Apple a annoncé le déploiement d’une fonctionnalité permettant de verrouiller et de masquer facilement les applications sur iOS 18. Reste désormais à voir si App Lock sera déployé sur One UI 6.1.1 ou sur One UI 7 qui pourrait enfin introduire le défilement vertical sur le tiroir d’applications.

En attendant, voici comment configurer un Dossier sécurisé sur votre téléphone Galaxy :

Accédez aux Paramètres .

. Ouvrez le menu Sécurité et confidentialité > Autres paramètres de sécurité .

. Appuyez sur Dossier sécurisé et suivez les étapes qui s’affichent.