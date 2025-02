Android 16 : la deuxième version bêta est sortie

Android 16 Baklava Crédit : Bing Creator

Alors que la première version bêta d’Android 16 est disponible depuis le mois de décembre 2024 sur les Pixel 6 et modèles supérieurs, et se déploie progressivement sur les autres smartphones, une deuxième bêta voit le jour avec de nombreuses améliorations au niveau de 3 fonctions clé : la photo, la sécurité et la santé.

Pas de nouvelle précise en ce qui concerne la date de sortie de la version stable d’Android 16, qui devrait avoir lieu pour le deuxième trimestre de 2025.

Des réglages supplémentaires pour l’appareil photo

D’après ce que l’on sait, le système offrira la possibilité d’ajuster manuellement certains réglages importants pour la prise de vue, comme les ISO ou le temps d’exposition, les autres réglages seront gérés automatiquement par l’algorithme d’exposition automatique (AE). La température de couleur et la teinte pourront également être réglées via la balance des blancs avant de prendre la photo, ce qui évite les retouches. Il semblerait également que de nouvelles actions Intent facilitent la mise au point pour les photos de mouvement.

Au niveau de la photo, Android 16 semble prendre en charge les images UltraHDR au format HEIC, permettant de compresser les images tout en conservant une haute qualité visuelle.

Des nouveautés sur les données de santé et la sécurité

Google devrait ajouter des autorisations plus spécifiques aux différentes métriques de vos données de santé, disponibles dans Health Connect. Ainsi, l’utilisateur pourra préciser quelques sont les capteurs autorisés à collecter des informations sur vous : fréquence cardiaque, température, oxygène, etc.

Un nouveau système contre les arnaques par appel téléphonique

Si votre conseiller bancaire vous appelle pour vous demander d’installer une application qui ne se trouve pas sur le Play Store, il s’agit probablement d’une arnaque. Pour les utilisateurs moins méfiants et moins vigilants, Google devrait mettre en place un système de blocage des installations d’applications mais aussi empêcher l’activation de certaines autorisations sensibles, lorsque l’utilisateur est en pleine conversation.

Une refonte des notifications et des accès plus rapides

Outre toutes ces améliorations et fonctionnalités complémentaires, le panneau d’affichage des notifications et des paramètres rapides va avoir droit à une refonte complète, comme certains leakers l’avaient prédit en septembre 2024. En effet, les notifications et les réglages disposeront d’une fenêtre séparée et d’un design plus moderne avec des boutons redimensionnés.