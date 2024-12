Android 16 : quand mon téléphone sera-t-il équipé de la mise à jour ?

Android 16 Baklava Crédit : Bing Creator

Il y a un mois, AndroidHeadlines, une source généralement fiable sur les nouveautés Android, avait annoncé que la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile de Google serait déployée le 3 juin 2025. On est maintenant sûr qu’Android 16 sortira autour de cette date, c’est-à-dire plus tôt que le calendrier habituel de Google. La raison à cela : installer la mise à jour directement sur les nouveaux Pixel et ainsi proposer une expérience optimale complète aux utilisateurs dès l’achat du nouveau smartphone.

Ainsi, tous les appareils lancés après le mois de juin 2025 devraient disposer d’Android 16 déjà installé. Pour les téléphones déjà sur le marché ou en circulation, il faudra attendre quelques jours, semaines, voire mois, en fonction de votre modèle. Si vous possédez un téléphone haut de gamme, la mise à jour devrait être rapidement déployée après la sortie officielle.

Un calendrier prévisionnel des mises à jour selon votre appareil

Si vous possédez un Pixel 6 ou un modèle supérieur, vous pouvez déjà installer la version Bêta, mais cela n’est pas recommandé pour des raisons de stabilité et parce qu’aucun changement ne sera visible à l’usage.

Samsung sortira le Galaxy S25 au début de l’année sous Android 15, mais sera certainement l’un des premiers à profiter de la mise à jour dès sa sortie. Et pour les S24 disposant de la surcouche One UI 7, il faudra certainement patienter davantage car la surcouche n’est pour l’instant qu’en phase Bêta dans 7 pays (mais pas en France) et se base sur Android 15…

OPPO vient de lancer le Find X8 Pro et le Find X8 sur les marchés mondiaux sous Android 15 avec sa surcouche ColorOS 15 qui offre plus de fluidité au système. Il semblerait qu’une mise à jour ColorOS 16 soit en test en interne, rendant crédible le déploiement d’une version stable basé sur Android 16 pendant l’été 2025.

Pour la marque Vivo et sa surcouche Funtouch OS, le lancement de la mise à jour devrait être rapide après la sortie officielle d’Android 16 car le constructeur est généralement réactif et compétitif dans ce domaine.

Si vous avez l’intention d’acquérir un OnePlus 13 dès sa sortie au mois de janvier, vous profiterez de sa surcouche OxygenOS 15 (basé sur Android 15), mais il est probable que vous puissiez rapidement disposer de la version bêta publique d’Android 16. Et il en va de même pour les appareils Honor fonctionnant sous MagicOS.

Pour les détenteurs d’un Xiaomi, il faudra patienter davantage, car le constructeur est généralement frileux à installer les mises à jour les plus récentes d’Android. Il n’est même pas sûr que le Xiaomi 15 et le Redmi Note 14 tournent bien sous Android 15.