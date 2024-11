Android 16 arrivera plus tôt que prévu, une fuite annonce même une date officielle

Google avait annoncé qu’une nouvelle mise à jour d’Android serait prévue pour le deuxième trimestre de 2025. Mais selon les informations publiées dans un post d’AndroidHeadlines, une source généralement fiable sur les nouveautés Android, la mise à jour majeure du système d’exploitation mobile serait déployée le 3 juin 2025, ce qui chamboule le calendrier des publications de mises à jour d’Android.

En effet, nous sommes plutôt habitués, comme ce fut le cas pour Android 15 et ses précédentes mises à jour, que cela se produise en septembre et non aussi tôt dans l’année.

Pourquoi un tel changement de calendrier ?

Une telle modification dans l’agenda des sorties des mises à jour d’Android pourrait s’expliquer tout simplement : coordonner le lancement des nouveaux smartphones Pixel avec les mises à jour Android. En effet, les nouveaux appareils de la marque pourraient ainsi bénéficier directement des nouveautés et des améliorations des mises à jour Android.

Google cherche ainsi à faire peser davantage la balance du marché en faveur de ses smartphones Pixel qui se présentent comme des alternatives aux modèles des grandes marques tout en proposant des fonctionnalités aussi spectaculaires que ses concurrents. C’est notamment le cas pour le nouveau Google Pixel 9, présenté en août dernier et qui offre des outils liés à l’IA Gemini, et qui a bénéficié ultérieurement de la mise à jour Android 15.

Avec ce changement de calendrier, il serait donc probable que le nouveau Pixel 10 soit commercialisé l’été prochain, bénéficiant immédiatement d’un système amélioré et plus stable. Il profiterait donc de la refonte du panneau d’affichage des notifications et des paramètres rapides, qui a été détectée dans la version bêta d’Android 15.

Si cette date du 3 juin 2025 est confirmée par Google pour le déploiement d’Android 16, Android 15 n’aura finalement vécu que 9 mois.