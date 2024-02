Android Auto : le résumé des messages par IA est disponible, comment ça marche ?

Google vient de déployer les résumés de messages par IA pour Android Auto. Cette nouveauté promet une expérience plus sûre et plus intuitive, en fournissant des synthèses vocales de vos messages sans quitter la route des yeux. Comment ça marche ?

Android Auto : le résumé des messages par IA est disponible

Google vient de lever le voile sur une fonctionnalité des plus attendues pour Android Auto : les résumés de messages par intelligence artificielle. C’est une petite révolution pour les conducteurs qui, jusqu’à présent, jonglaient entre la nécessité de rester concentrés sur la route et celle de rester connectés.

Imaginez-vous au volant, recevant un flot incessant de messages. Plutôt que de vous laisser distraire par le détail de chaque conversation, Android Auto proposera donc de vous en livrer des résumés succincts et pertinents, grâce à l’IA et l’Assistant Google. Cette approche vise à réduire les distractions et à favoriser une conduite plus sûre, sans pour autant vous couper de votre réseau social ou professionnel.

Le fonctionnement est simple et intuitif, décrit Google. Vous pouvez activer la fonction de résumé des messages directement dans les Paramètres > Notifications > Résumé des messages. Une fois en place, cette fonctionnalité se charge de synthétiser les messages longs ou les fils de discussion animés, ne délivrant que l’essentiel de l’information. Cela signifie moins de temps passé à écouter des détails superflus et plus d’attention accordée à la route.

Google a pensé à tout, même à la facilité d’activation de cette fonction. Une simple interaction vocale suffit pour accepter ou refuser l’activation du résumé lors de son apparition initiale. La première fois que vous recevez un message susceptible d’être résumé (message de plus de 40 mots), l’Assistant vous demande si vous êtes d’accord pour qu’il vous le résume.

Pour donner votre autorisation, dites Oui. L’Assistant vous lit alors le résumé et fera de même par la suite. Pour refuser, dites Non ou annulez quand l’Assistant vous demande votre accord. La fonctionnalité est désactivée. Vous pourrez la réactiver dans les paramètres du téléphone et dans Android Auto.

La question de la confidentialité et de la sécurité des données est, bien entendu, prise très au sérieux. Google assure que les informations traitées par cette fonctionnalité ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles de langage. C’est un point rassurant pour tous ceux qui se préoccupent de l’usage de leurs données personnelles.