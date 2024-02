Android Auto 11.4 est disponible : quoi de neuf, comment le télécharger ?

Android 11.4 commence à se déployer en version stable via le Google Play Store. Cette nouvelle itération apporte principalement des optimisations et des correctifs de bugs. Voici comment la télécharger.

Android Auto permet d’utiliser votre smartphone Android directement sur l’écran d’infodivertissement de votre véhicule. L’application offre une interface simplifiée et des fonctionnalités adaptées à la conduite. Ses mises à jour sont scrutées de près par les utilisateurs, notamment par ceux qui sont confrontés à des bugs persistants. La communauté attend également avec impatience les fonctionnalités prometteuses teasées dernièrement par Google.

Le géant commence discrètement à déployer la version 11.4 d’Android Auto. Comme pour la mouture 11.3, Google n’a toutefois pas livré de journal de modifications. Le constructeur communique uniquement lorsque des nouveautés notables sont au menu. En l’occurrence, Android Auto 11.4 semble apporter uniquement des correctifs de bugs et des optimisations des performances.

La nouvelle version d’Android Auto se déploie actuellement progressivement via le Google Play Store. Pour le moment, seule une poignée d’utilisateurs peuvent la récupérer par ce biais, le déploiement prenant généralement plusieurs semaines. Pour les plus pressés, il est possible d’installer la mise à jour manuellement en récupérant le fichier APK d’Android Auto 11.4 accessible ici. Pour ce faire, il faut en amont avoir autorisé les installations d’applications inconnues, comme nous vous l’expliquons dans ce tutoriel.

Il faudra scruter de près les prochaines mises à jour. Pour rappel, Android Auto pourra bientôt résumer les longs messages que vous recevez grâce à l’IA. Vous obtiendrez alors des synthèses vocales des messages reçus. Un gain de temps appréciable qui vous permettra de rester connecté à votre réseau sans quitter la route des yeux. Pour le moment, Google n’a pas dévoilé de date de déploiement pour cette fonctionnalité pratique.

Par ailleurs, si vous êtes toujours confronté au problème de l’écran Coolwalk, il existe désormais une astuce qui permet de le résoudre :

Ouvrez les paramètres d’Android

d’Android Dans la section “Améliorations de la vision”, décochez Supprimer les animations et Réduire la transparence et le flou.

