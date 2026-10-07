Android Auto corrige un problème agaçant qui survient au démarrage

Plusieurs utilisateurs d’Android Auto se plaignaient que la musique se lançait automatiquement au démarrage de leur voiture, alors qu’ils n’avaient même pas activé la lecture automatique. Un correctif est en cours de déploiement.

© Google

Bien qu’Android Auto soit une application incontournable pour les conducteurs, elle souffre régulièrement de bugs qui nuisent à l’expérience globale. Après les déconnexions aléatoires et les crashs survenus cet été, les utilisateurs sont désormais confrontés à un dysfonctionnement agaçant : la lecture automatique de la musique qui n’en fait qu’à sa tête.

Android Auto : le bug de la lecture automatique a été corrigé

Même lorsque celle-ci a été désactivée, elle se lance au démarrage de la voiture avant de s’interrompre quelques secondes plus tard. Un problème irritant pour les conducteurs qui ne souhaitent pas être dérangés lors de leur installation au poste de conduite et du lancement de leur itinéraire. Bonne nouvelle, Google vient d’annoncer sur Reddit qu’un correctif était “en cours de déploiement”.

Et de dévoiler d’autres optimisations bien senties. Les applications que vous n’avez pas utilisées récemment (ou que vous n’avez jamais utilisées) ne seront désormais plus sélectionnées pour la lecture automatique. Par ailleurs, les personnes qui préfèrent lancer manuellement leur musique et qui mettent régulièrement la lecture automatique en pause recevront une notification permettant de la désactiver rapidement.

Enfin, Google a mis au point un correctif afin d’empêcher l’affichage des commandes de lecture non sollicitées lorsque la lecture automatique est désactivée. Cette mise à jour se déploie progressivement côté serveur, si bien que vous n’avez pas forcément besoin de mettre Android Auto à jour vers sa dernière version.