Android Auto : un bug agaçant remplace Gemini par l’Assistant Google

Le déploiement de Gemini sur Android Auto est pour le moins poussif. Plusieurs utilisateurs signalent un bug qui remplace aléatoirement l’agent conversationnel par l’Assistant Google.

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L’adoption de Gemini dans Android Auto se heurte à des bugs qui mettent à mal l’expérience utilisateur. Le dernier en date fait revenir l’Assistant Google dans l’habitacle contre le gré des usagers. Sur le forum d’assistance, plusieurs personnes signalent le même problème. “Avant la récente mise à jour, Gemini fonctionnait parfaitement comme assistant principal dans ma voiture. Cependant, immédiatement après la mise à niveau d’Android Auto vers la version 16.7, le système est revenu à l’Assistant Google classique”, déplore un usager.

Le souci s’est également manifesté chez un autre utilisateur après la mise à jour d’AA vers la version 16.6.661414. Les dépannages habituels (comme le vidage du cache d’AA et des applications Google ou le redémarrage du téléphone et du système d’infodivertissement) n’ont pas été d’une grande aide. En revanche, une solution de contournement s’est montrée efficace chez certains. Il n’est pas dit que cela fonctionne forcément chez vous mais cela ne coûte rien d’essayer.

Comment faire revenir Gemini dans Android Auto ?

Voici les étapes à suivre. Ces dernières peuvent varier légèrement en fonction de votre téléphone et de votre surcouche :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone.

de votre smartphone. Accédez à la section dédiée à Android Auto .

. Ouvrez le menu de configuration de l’ assistant vocal .

. Sélectionnez Google Assistant comme assistant par défaut.

comme assistant par défaut. Revenez ensuite dans le même menu puis sélectionnez à nouveau Gemini.

“Merci de nous avoir signalé ce problème. Nous l’avons transmis au reste de l’équipe”, indique un membre de l’équipe en charge d’Android Auto, ce qui nous laisse espérer qu’un correctif est en cours de fabrication.

Alors que son déploiement s’est nettement accéléré ces derniers temps, l’agent conversationnel peine encore à convaincre. De nombreux utilisateurs signalent des dysfonctionnements, entre requêtes mal comprises, commandes non exécutées et réponses jugées trop longues ou peu adaptées à une utilisation sur la route. Pendant ce temps, l’Assistant Google n’est pas exempt de reproches, peinant notamment à satisfaire les commandes vocales.