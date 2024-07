Android Auto : attention, ne mettez pas l’application à jour vers la version 12.3

Depuis son déploiement, la dernière mise à jour d’Android Auto sème la discorde chez ses usagers. En cause : un bug agaçant qui fait disparaître les notifications de messages sur l’interface embarquée. Si vous comptez sur ces alertes pour rester informé au volant, mieux vaut différer son installation.

Android Auto 12.3

Avis aux automobilistes qui comptent sur Android Auto pour rester informés en conduisant : la dernière mise à jour 12.3 pourrait bien vous causer des soucis. Un bug agaçant prive certains utilisateurs de notifications de messages, les laissant dans l’ignorance totale de SMS importants.

Un bug qui supprime les notifications des messages

Depuis le déploiement d’Android Auto 12.3 la semaine dernière, certains usagers rapportent un bug agaçant : la disparition pure et simple des notifications de messages sur l’interface embarquée. Fini les alertes sonores et visuelles vous signalant un nouveau SMS. Désormais, pour savoir si l’on vous a envoyé un message, il faut quitter la navigation et plonger dans le centre de notifications du téléphone.

Ce dysfonctionnement ne touche pas tout le monde. Certains chanceux continuent de voir apparaître les notifications comme avant la mise à jour. Le mystère reste entier quant aux facteurs qui font varier l’expérience d’un conducteur à l’autre.

En attendant un correctif de la part de Google (un spécialiste de la communauté a confirmé que le problème était à l’étude), la prudence est de mise. Si rester informé des messages entrants est important pour vous, mieux vaut reporter l’installation d’Android Auto 12.3.

Pas de solution miracle pour le moment

Les solutions habituelles pour régler les bugs d’applications, comme vider le cache ou supprimer les données, ne fonctionnent pas ici. Pour les personnes les plus à l’aise avec la technique, il est possible de revenir à une version antérieure d’Android Auto en téléchargeant l’APK correspondant. Ce n’est malheureusement pas la solution la plus accessible pour tout le monde.

Alors, à moins d’être un adepte du silence total au volant et de messages lus exclusivement à l’arrêt complet, il est préférable de différer la mise à jour Android Auto 12.3. Si par miracle vous avez trouvé une solution pour contrer ce bug, n’hésitez pas à la partager.