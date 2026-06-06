Amazon : comment je me suis fait piéger par de faux avis 5 étoiles

Sur Amazon, certaines marques promettent des cartes cadeaux en échange d’un avis positif sur leurs produits. Une pratique dénoncée depuis plusieurs années qui continue d’induire les consommateurs en erreur.

Attention aux faux avis lorsque vous achetez un produit © Amazon

Les faux avis continuent de polluer Amazon. Des entreprises peu scrupuleuses les utilisent encore massivement pour gonfler les notes de leurs produits et multiplier les ventes. Réseaux organisés sur Facebook et Telegram, neutralisation des avis négatifs, optimisation algorithmique, review hijacking, promesses de récompenses… La manipulation des commentaires s’appuie sur des méthodes bien connues formellement interdites par la plateforme.

Pour autant, elles continuent de tromper les internautes peu méfiants, comme a pu le constater amèrement votre serviteur. En quête d’écouteurs sans fil de secours, je me suis laissé tenter dernièrement par un modèle d’entrée de gamme de la marque TINGCHUAN, auréolé d’une note de 4,4 étoiles (pour plus de 1000 avis). Comme de nombreux clients, je n’ai pas creusé plus que ça, convaincu par le tout petit prix de 9,99 euros. Grossière erreur.

© Capture d’écran Tom’s Guide

Pourquoi il faut se méfier des avis positifs sur Amazon

En ouvrant le colis quelques jours plus tard, je suis tombé sur un flyer promettant une carte cadeau Amazon de 80 euros en échange d’un commentaire 5 étoiles. Pour la récupérer, il faut envoyer comme preuve une capture d’écran de l’évaluation postée à l’adresse email indiquée : gift-receive-uk@outlook.com. Quant aux écouteurs, ils se sont avérés totalement inutilisables : impossible de les appairer avec mes différents appareils.

L’appât de la carte cadeau (qui risque d’ailleurs de ne jamais être envoyée) a poussé de nombreux clients à poster des commentaires élogieux immérités pour un produit de piètre qualité. Un véritable cercle vicieux. De nombreuses personnes seront ensuite trompées à leur tour en se basant sur ces évaluations bidonnées.

© Tom’s Guide

© Tom’s Guide

Ces dernières années, Amazon s’est attaqué à ce fléau en renforçant sa modération et en lançant plusieurs actions en justice, notamment aux Etats-Unis, en Asie et en Europe. “En agissant en justice contre ces escrocs, Amazon s’attaque à la source du problème et envoie un message clair : les courtiers de faux avis et autres acteurs malintentionnés devront répondre de leurs actes devant les tribunaux”, indiquait en 2024 Claire O’Donnell, directrice Selling Partner Risk & Trust chez Amazon.

Si certaines entreprises mises en cause ont depuis cessé leurs pratiques fallacieuses, d’autres continuent de sévir, comme nous venons de le démontrer. De nombreux témoignages en ligne attestent d’ailleurs de la persistance des faux avis positifs échangés contre la promesse de cartes cadeaux :

Comment reconnaître les faux avis sur Amazon ?

Avant d’acheter un produit sur les plateformes d’e-commerce, vous devez mener un véritable travail d’investigation :

Ne vous fiez pas à la mention “Achat vérifié”. Comme nous venons de le voir, certains marchands promettent des récompenses pour inciter les clients à laisser des commentaires élogieux.

Méfiez-vous des avis dithyrambiques assortis de photos ou de vidéos. Si quelqu’un a pris autant de soin à rédiger un commentaire, il est possible qu’il ait été corrompu. A l’inverse, les avis très courts et bâclés doivent également vous mettre la puce à l’oreille.

Comparez les avis négatifs avec les avis dithyrambiques afin de repérer d’éventuelles incohérences.

Surveillez la succession des avis : une vague de notes positives sur une courte période peut révéler une tromperie.

Attention aux fausses critiques générées par l’IA, souvent très lisses mais pauvres en détails concrets. Certains vendeurs n’hésitent pas à exploiter l’intelligence artificielle pour produire des avis frauduleux, en laissant parfois des indices grotesques.