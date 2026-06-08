Samsung Galaxy S26 FE : la première image vient de fuiter, et il y a du changement

Le successeur du Galaxy S25 FE vient d’apparaître dans une base de données de certification, révélant son design et confirmant son existence.

Le Samsung Galaxy S25 FE et ses capteurs photo disposés individuellement à l’arrière. Son successeur, le Galaxy S26 FE, adopte un module en îlot vertical, dans la lignée du Galaxy S26. © Framesira

On ne l’attendait pas avant la fin de l’été, mais le Samsung Galaxy S26 FE vient de se dévoiler plus tôt que prévu. Le smartphone a été repéré dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC), accompagné de photos réelles du téléphone. C’est la première fois qu’on le voit aussi clairement.

Un design aligné sur le Galaxy S26

Par rapport au Galaxy S25 FE, dont les capteurs photo étaient disposés individuellement à l’arrière, le Galaxy S26 FE adopte un module caméra en îlot vertical, dans la lignée du Galaxy S26 standard lancé plus tôt cette année. Trois capteurs et un flash LED sont regroupés dans un bloc proéminent, positionné étonnamment proche du bord supérieur de l’appareil.

Pour le reste, pas de révolution : écran plat avec poinçon centré, châssis métallique, boutons sur la tranche droite, et une teinte noire/grise visible sur les clichés.

Le Samsung Galaxy S26 FE, face avant et arrière, photographié dans le cadre de sa certification par le Wireless Power Consortium. © WPC

Charge sans fil Qi 2.2.1, mais sans aimants intégrés

La fiche WPC répertorie le Galaxy S26 FE sous le numéro de modèle SM-S741 et confirme la prise en charge du standard Qi 2.2.1. La puissance indiquée est de 5 W, mais il s’agit probablement d’une valeur par défaut : le Galaxy S25 FE proposait déjà 15 W. Comme le reste de la gamme Galaxy S26, le téléphone ne devrait pas intégrer d’aimants : les accessoires magnétiques type MagSafe nécessiteront une coque compatible.

Fiche technique et disponibilité

Les fuites précédentes dessinent un profil milieu de gamme premium : processeur Exynos 2500, 8 Go de RAM, écran OLED fourni par BOE, et One UI 9.0 basé sur Android 17 préinstallé. Le Galaxy S26 FE devrait être annoncé entre août et septembre 2026, potentiellement aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.