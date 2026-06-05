Android Auto : une application réclamée depuis longtemps est enfin disponible

Android Auto déploie pour de bon l’application Google Meet dans l’habitacle. Les utilisateurs vont pouvoir participer à leurs réunions en bénéficiant d’une interface adaptée à la conduite.

Google avait annoncé l’arrivée de Google Meet sur Android Auto en avril dernier. Mais l’application de visioconférence se faisait désirer, de nombreux utilisateurs ne pouvant toujours pas y accéder sur l’écran de leur véhicule. Comme le révèle 9to5Google, Google a enfin intensifié le déploiement de Meet dans l’habitacle, permettant aux professionnels de participer à leurs réunions de travail sur la route.

En lançant le système embarqué, vous devriez (normalement) recevoir une notification indiquant que Google Meet est disponible sur Android Auto. Une simple manipulation est recommandée avant la première utilisation. Ouvrez Google Meet sur votre smartphone, puis redémarrez l’app afin de garantir son bon fonctionnement sur AA.

Google Meet arrive enfin sur Android Auto : ce qu’il faut savoir

Quelques précisions importantes. Vous n’entendrez que l’audio de vos interlocuteurs, l’application n’affichant logiquement aucun flux vidéo pour éviter de vous distraire pendant la conduite. Simplifiée au maximum, l’interface est composée uniquement des onglets “Planifié” (pour accéder aux liens des réunions programmées) et “Historique” (où vous pourrez rappeller vos contacts).

Une fois que vous cliquez sur Rejoindre, vous êtes immédiatement intégré à l’appel. Il n’y a aucun écran d’attente pour vous préparer psychologiquement ou vérifier que le micro est bien allumé, contrairement aux versions PC et mobiles. Pendant une réunion, vous pourrez simplement couper ou réallumer le micro, mettre fin à l’appel et associer des accessoires Bluetooth. Les options interactives comme le lever de main sont indisponibles.

Dernière chose, les comptes Google Workspace sont désormais bien pris en charge. Etonnamment, ce n’était pas encore le cas jusqu’ici alors même que Meet est principalement utilisé dans un cadre professionnel. “Lors de nos tests, aucun avertissement concernant un accès limité aux comptes Workspace n’a été affiché”, confirment nos confrères.

Toujours au rayon des bonnes nouvelles, sachez que l’application de streaming musical de Nintendo est désormais disponible sur Android Auto.