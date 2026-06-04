Epic Games Store : ces deux jeux gratuits mettront à l’épreuve vos talents de stratège

L’Epic Games Store a dévoilé les deux nouveaux jeux mystère attendus par les joueurs. Cette fois-ci, les amateurs de stratégie au tour par tour devraient trouver leur bonheur.

Les dernières semaines ont été chargées sur l’Epic Games Store. Outre les Méga Soldes qui se prolongeront jusqu’au 11 juin, la plateforme vidéoludique a relancé son opération jeux mystère. Plusieurs titres ont déjà été offerts comme Tomb Raider I–III Remastered Starring Lara Croft et tout récemment LONESTAR et Calico. Ces derniers viennent de laisser leur place à deux nouveaux cadeaux que nous vous présentons ci-dessous.

Epic Games Store : deux nouveaux jeux gratuits à récupérer

Rogue Waters est un roguelite tactique au tour par tour qui vous met dans la peau du capitaine Cutter, un pirate en quête de vengeance dans un monde frappé par une mystérieuse malédiction. Au fil de l’aventure, vous devrez constituer habilement votre équipage en gérant les blessures, améliorer votre navire, percer les secrets d’une prophétie et affronter une ribambelle d’ennemis dont l’immortel capitaine Blackbone.

Chaque partie génère de nouvelles rencontres et alterne entre batailles navales et affrontements au corps à corps lors des abordages. Vous pourrez utiliser l’environnement à votre avantage et invoquer des créatures mythiques pour renverser le cours des combats. Roguelite oblige, chaque nouvelle partie réinitialise votre équipement et vos objets, mais débloque des améliorations permanentes qui vous rendront plus fort.

Le second titre gratuit plaira aussi aux amateurs de tactique militaire. Inspiré par les classiques du genre comme Heroes of Might and Magic, Songs of Conquest est un jeu de stratégie au tour par tour où vous incarnez de puissants magiciens appelés Thaumaturges. Prenez la tête de l’une des quatre factions et partez sur le champ de bataille pour étendre votre territoire.

Le gameplay mêle exploration de carte, gestion de villes et de ressources, recrutement de soldats et combats tactiques au tour par tour sur grille hexagonale avec une bonne dose de magie. Jouable en solo, en coopération ou en multijoueur, ce titre mise également sur une forte rejouabilité grâce à ses cartes aléatoires, ses différentes factions aux styles de combat distincts et son éditeur de cartes intégré.

Rogue Waters et Songs of Conquest seront disponibles gratuitement jusqu’au 11 juin sur la plateforme d’Epic.