iOS 27 : Apple s’apprêterait à tourner la page pour plusieurs iPhone très populaires

La présentation d’iOS 27 approche à grands pas et une nouvelle fuite pourrait déjà décevoir de nombreux propriétaires d’iPhone. Selon un informateur réputé dans l’univers Apple, plusieurs modèles qui ont marqué les années 2019 et 2020 ne figureraient plus parmi les appareils compatibles avec la prochaine grande mise à jour.

Un aperçu du nouveau Siri dans l’app Appareil photo © 731

À quelques jours de la WWDC 2026, les rumeurs se multiplient autour d’iOS 27. Parmi elles, une information retient particulièrement l’attention : Apple pourrait mettre fin à la compatibilité de certains iPhone lancés il y a plusieurs années. L’information provient d’Instant Digital, un leaker chinois dont plusieurs révélations passées se sont avérées exactes, même si son historique n’est pas exempt d’erreurs.

Comme toujours avant une annonce officielle, la prudence reste de mise. Apple n’a encore confirmé aucun détail concernant les appareils qui pourront installer iOS 27.

Les iPhone 11 et l’iPhone SE 2020 sur la sellette

D’après cette fuite, iOS 27 fonctionnerait sur tous les iPhone à partir de la gamme iPhone 12. En revanche, quatre modèles quitteraient la liste des appareils compatibles :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

Pour beaucoup de propriétaires, ces smartphones restent parfaitement capables d’assurer les usages du quotidien. Leur éventuelle sortie du programme de mises à jour majeures n’aurait toutefois rien d’inhabituel, puisqu’Apple offre déjà à ces appareils une longévité logicielle remarquable, avec près de sept années de support.

Une précision importante mérite d’être rappelée : ces terminaux continueraient à recevoir des correctifs de sécurité pendant plusieurs années. Les détenteurs concernés ne se retrouveraient donc pas du jour au lendemain avec un appareil abandonné.

Siri et l’intelligence artificielle au cœur de la stratégie d’Apple

L’une des grandes attractions d’iOS 27 devrait être la nouvelle génération de Siri. Plusieurs indiscrétions évoquent une application dédiée et des capacités conversationnelles nettement plus avancées, dans la continuité d’Apple Intelligence, réservées aux iPhone 15 Pro et plus.

Nous en saurons plus dès le 8 juin, lors de la WWDC 2026, où Apple dévoilera officiellement sa feuille de route logicielle pour les mois à venir.