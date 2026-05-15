Android Auto : Google dévoile la plus grosse mise à jour de son histoire, et cette fois tout y passe

Refonte visuelle, navigation 3D immersive, vidéo Full HD, Dolby Atmos et Gemini au volant : la salve d’annonces du Android Show 2026 propulse l’infodivertissement automobile dans une autre dimension.

Android Auto s’apprête à recevoir sa plus importante mise à jour depuis son lancement, avec une refonte visuelle, la navigation 3D, la vidéo HD et l’IA Gemini embarquée. © Shutterstock

Lors du Android Show: I/O Edition, diffusé le 12 mai 2026, Google a présenté une mise à jour massive d’Android Auto. L’ampleur des nouveautés couvre l’interface, la cartographie, le divertissement et l’intelligence artificielle embarquée. Le déploiement est prévu dans le courant de l’année sur les véhicules compatibles, dont le parc dépasse aujourd’hui les 250 millions d’unités.

Une interface repensée, des cartes en 3D et de la vidéo Full HD

L’habillage graphique adopte le langage Material 3 Expressive, avec des typographies plus affirmées, des animations fluides et des fonds d’écran personnalisables. L’interface s’adapte désormais à toutes les formes d’écrans embarqués, y compris les dalles verticales de Subaru, les afficheurs courbes de BMW ou les cadrans circulaires de Mini. Des widgets font leur apparition sur l’écran d’accueil (météo, horloge, raccourcis contacts, commandes Google Home) et se superposent à la carte dans une pile déroulante.

Côté navigation, Google Maps bascule vers un affichage bord à bord enrichi d’une vue 3D immersive : bâtiments modélisés, feux tricolores, panneaux stop, nombre de voies et rampes d’accès apparaissent en temps réel. Sur les véhicules équipés de Google intégré (Android Automotive), la caméra frontale alimente un guidage dynamique de voie, capable de détecter la file occupée et de fournir des instructions de changement de voie au mètre près.

Le volet multimédia gagne la lecture vidéo Full HD à 60 images par seconde, avec YouTube comme première application confirmée. Dès que le conducteur passe une vitesse, le flux bascule automatiquement en mode audio seul. L’audio spatial Dolby Atmos arrive également dans les habitacles compatibles, chez BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata et Volvo. Spotify et YouTube Music profitent en parallèle d’une refonte visuelle pensée pour limiter la distraction au volant.

Gemini prend le volant, Zoom monte à bord

Gemini remplace progressivement Google Assistant au sein d’Android Auto. L’IA contextuelle, couplée à la fonction Magic Cue, analyse les messages entrants, en extrait les informations pertinentes et propose des réponses adaptées sans intervention manuelle. Un ami demande une adresse par SMS : Gemini la retrouve et rédige la réponse. Mieux, les conducteurs pourront passer commande vocalement via DoorDash depuis l’habitacle, premier partenaire confirmé aux États-Unis.

Sur les modèles dotés de Google intégré, Gemini accède aux données du véhicule lui-même : signification d’un voyant d’alerte, volume du coffre, informations techniques, le tout par simple requête vocale. Google a aussi annoncé l’arrivée d’une application Zoom pour Android Auto dans le courant de l’année.

Source : Google – The keyword, blog officiel