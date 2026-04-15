Android : comment retrouver une notification que vous avez supprimée par erreur

Vous supprimez parfois vos notifications par mégarde ? Une option méconnue, nichée dans les paramètres de votre smartphone Android, permet de les retrouver en quelques secondes.

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Messages, alertes, suivis de commande, flashs info, rappels de calendrier… Nous sommes littéralement noyés sous les notifications qui s’accumulent sur nos smartphones. Et il nous arrive souvent de les supprimer malencontreusement. Un balayage imprécis, une manipulation involontaire et une notification potentiellement importante disparaît. Certaines s’effacent même automatiquement sans que vous ayez à intervenir.

Android peut aussi regrouper plusieurs notifications d’une même application en une seule pour éviter de surcharger l’écran. Vous risquez alors de supprimer plusieurs alertes d’un seul geste, sans avoir pris le temps d’en prendre connaissance.

Comment activer l’historique des notifications sur Android ?

Heureusement, il existe une fonctionnalité méconnue qui vous permettra de tout retracer : l’historique des notifications. Voici comment faire pour l’activer et l’utiliser sur votre smartphone Android :

Ouvrez les Paramètres de votre téléphone.

de votre téléphone. Accédez au menu Notifications.

Appuyez sur Historique des notifications

Activez la fonction Utiliser l’historique des notifications.

Précision importante : cette manipulation ne permet pas de récupérer les anciennes notifications : seules celles reçues après l’activation apparaîtront. Pour consulter rapidement vos notifications récentes, il suffit d’appuyer sur le bouton “Historique des notifications” lorsque la barre de notifications en contient au moins une. Vous pouvez aussi accéder à tout moment à l’historique en suivant le chemin susmentionné dans les paramètres.

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Autre usage pratique, vous pouvez consulter l’aperçu d’un message supprimé s’il a généré une notification avant sa suppression. En effet, lorsqu’un message WhatsApp (ou d’une autre application de messagerie) arrive sur votre téléphone, Android affiche une notification contenant une portion du texte. Si votre interlocuteur le supprime ensuite de la conversation, cet aperçu peut rester visible dans l’historique des notifications.