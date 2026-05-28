Windows 11 améliore enfin le menu Démarrer après des années de critiques

Une importante refonte du menu Démarrer se prépare sur Windows 11. Face aux critiques récurrentes des utilisateurs, Microsoft prévoit plusieurs améliorations visant à le rendre plus personnalisable et plus pratique au quotidien.

Le nouveau menu Démarrer pourra être personnalisé selon vos préférences © Microsoft

Depuis son lancement en 2021, Windows 11 a fait l’objet de nombreuses critiques. Le menu Démarrer a notamment cristallisé les frustrations des utilisateurs, ces derniers le jugeant restrictif et moins flexible qu’auparavant. Soucieux de regagner leur confiance, Microsoft a promis qu’il allait s’attaquer aux principaux points faibles de son OS cette année. Et la refonte du menu Démarrer fait partie des chantiers prioritaires.

Sur son blog, l’entreprise détaille les changements qui seront déployés prochainement auprès des utilisateurs Windows Insider. “Il existe un menu Démarrer unique pour chacun, que vous souhaitiez une expérience minimaliste avec uniquement vos applications épinglées, un accès rapide aux fichiers récents, tout au même endroit, ou une solution intermédiaire”, promet Microsoft.

Le menu Démarrer de Windows 11 va enfin devenir plus personnalisable

Vous pourrez notamment redimensionner le menu Démarrer. Jusqu’à présent, celui-ci adaptait automatiquement ses dimensions à l’écran. À l’avenir, les utilisateurs pourront choisir entre un affichage petit ou grand dans les paramètres. S’il sera toujours impossible de faire glisser les bords du menu pour en ajuster librement la taille, cette nouvelle option constitue malgré tout une amélioration bienvenue.

Toujours dans l’optique d’offrir une personnalisation accrue, Microsoft prévoit d’ajouter des boutons permettant d’afficher ou de masquer indépendamment les sections “Épinglé”, “Nos recommandations” et “Tout”. Chaque bloc pourra ainsi être activé ou désactivé séparément, vous laissant le choix entre une interface chargée ou dépouillée (voir image en tête d’article).

En outre, Microsoft va dissocier les recommandations de fichiers des recommandations système. Actuellement, désactiver les recommandations dans le menu Démarrer désactive également les listes de raccourcis et l’affichage des fichiers récents dans l’Explorateur de fichiers. Un fonctionnement frustrant qui sera bientôt modifié. Vous pourrez désactiver les recommandations de fichiers dans le menu Démarrer sans affecter l’affichage des fichiers récents ailleurs.

Microsoft introduira également des améliorations liées à la confidentialité pour les utilisateurs qui partagent fréquemment leur écran lors de réunions, présentations ou diffusions en direct. Ils pourront ainsi masquer facilement leur nom et leur photo de profil affichés dans le menu Démarrer.

Tous ces changements bienvenus devraient arriver au cours des prochaines semaines chez les Insiders avant de s’inviter sur la version stable du système d’exploitation. Pour rappel, le géant de Redmond prévoit également d’améliorer la fonction de recherche du menu Démarrer, souvent critiquée pour sa lenteur et son manque de réactivité.