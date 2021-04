Android : Google Play Games va regrouper tous vos jeux mobiles dans un dossier sur l’écran d’accueil

D’après les informations de nos confrères de XDA Developers, le Google Play Games sera capable de trier automatiquement nos jeux mobiles et de les regrouper dans un dossier unique.

Google Play Games dossier – Crédit : @MouaidNight / Twitter

Si vous êtes un joueur mobile qui aimez régulièrement essayer de nouveaux jeux sur votre smartphone Android, vous avez déjà probablement passé de longues minutes à trier vos jeux sur votre écran d’accueil. Cela pourrait devenir du passé, puisque Google va bientôt introduire un dossier « Jeux » où ils seront tous regroupés.

D’après XDA Developers, la nouvelle fonctionnalité sera présente dans Google Play Games (Google Play Jeux en France), l’application qui gère l’ensemble des jeux présents sur votre smartphone. Elle est installée d’office sur tous les smartphones Android.

Comment fonctionne le nouveau dossier « Jeux » ?

D’après les captures d’écran fournies par @MouaidNight, il faudra d’abord autoriser Google Play à organiser vos jeux pour vous. Une fois la nouvelle fonctionnalité autorisée dans l’application, Google ajoutera un nouveau dossier « Jeux » sur l’écran d’accueil de votre smartphone. Lorsque vous cliquerez dessus, vous aurez directement accès à la liste fenêtrée des jeux installés.

Ce dossier sera automatiquement rempli de tous les jeux que vous installez sur votre appareil, avec l’icône de l’application, son nom, des informations sur l’éditeur et la date de la dernière utilisation. Bonne nouvelle, les jeux semblent triés automatiquement par ordre d’utilisation, c’est-à-dire que les jeux les plus récents se retrouveront en haut de la liste pour y accéder rapidement.

D’après XDA, cette fonctionnalité devrait être déployée à davantage d’utilisateurs dans les jours à venir. Cette nouvelle option devrait ravir les joueurs mobiles, et surtout ceux qui possèdent un smartphone gaming. Tous ne sont pas hors de prix, puisque Redmi va bientôt lancer son premier smartphone gaming abordable la semaine prochaine. Parmi les jeux mobiles les plus attendus du moment par les joueurs, on peut citer PUBG New Slate, un nouveau jeu de Battle Royale futuriste sur Android et iOS.

Source : XDA