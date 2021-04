Les meilleurs jeux d’aventure pour Android et iOS (iPhone)

Lorsque qu’on parle de jeux d’aventures, il est impossible de ne pas penser aux géants du milieu tel que des Pokemon Go ou Raymans Legends. Pourtant l’offre ne s’arrête pas là. Mais trouver un bon jeu du genre est devenu compliqué, encore plus quand il s’agit d’en dégoter des gratuits. Pour ça pas d’inquiétude, nous avons sélectionné pour vous parmi les meilleurs jeux d’aventures gratuits sur mobile.

Cube Escape

La série des Cube Escape vous plonge dans l’univers mystérieux et plus qu’intrigant du studio Rusty Lake. Découvrez à travers 10 jeux différents, mais composés sur le même modèle, des énigmes et intrigues toutes plus étranges les unes que les autres. Chaque jeu dépeint un pan du mystère qui plane autour de ce mystérieux lac à travers différentes époques, souvenirs et personnages. Vous incarnez Dale Vandermeer, un détective prêt à tout pour résoudre cette intrigue.

Les Cube Escape sont des Escape Game dans lesquels vous devrez vous balader le plus souvent dans quelques pièces seulement et tenter de résoudre les énigmes. Il est conseillé de faire les jeux dans l’ordre (Seasons ; The Lake ; Arles ; Harveys Box’s ; Case 23 ; The mill ; Birthday ; Theathre ; The cave et Paradox), cependant, il est tout à fait possible de n’en faire qu’un sans que l’expérience de jeu soit altérée. Il existe aussi 3 jeux intermédiaires qui s’inscrivent dans le même univers que le reste de la série, mais ces derniers sont payants.

En plus de casse-têtes finement réalisés et gratifiants lorsque l’on trouve enfin la solution, les graphismes apportent réellement une ambiance particulière au jeu. Les énigmes vous donneront pas mal de fil à retordre et vous challengeront sans cesse.

Chroniric : Time Traveler

Chroniric : Time taveller est une histoire interactive. Votre aventure commence lorsque vous recevez un message du passé… mais d’un monde autre que le vôtre. Sur fond de voyage temporel et de mystères à percer, vous prendrez plaisir à suivre l’histoire qu’on vous raconte. De plus le jeu se déroule « en temps réel ». Vous devrez donc revenir à certaines heures de la journée ou simplement attendre le lendemain pour continuer votre périple. Le tout étant cohérent avec l’histoire, ce n’est pas si dérangeant de devoir faire une pause. Toutefois un mode rapide est également disponible si vous ne voulez vraiment pas patienter quelques jours avant de reprendre votre aventure.

Bien qu’il s’agisse d’une aventure textuelle uniquement, les graphismes et l’esthétique du jeu sont très soignés et agréables à parcourir. Même si le début du jeu peut être un peu déroutant, persévérez et tentez de résoudre les mystères, l’histoire en vaut le coup ! Vous aurez plusieurs manières de jouer, plusieurs fins, plusieurs manières d’aborder les problèmes que vous rencontrerez ! De quoi vous promettre une expérience unique et spéciale. Cependant, Chroniric reste un jeu 100% narratif, ce qui pourrait refroidir ceux qui préfèrent voir un peu plus d’action à l’écran.

Ninja Arashi 2

Ninja Arashi est un mélange de platformer et de RPG à la sauce « Die & Retry » dans lequel vous incarnez un ninja bien décidé à combattre les forces du mal. Bien diffèrent des jeux précédemment cités, Ninja Arashi propose avant tout un gameplay soigné qui le rend terriblement addictif. En effet le jeu est exigeant et vous demandera de contrôler vos capacités, de la précision et de la technique. La prise en main est facile mais nécessitera de la patience pour maîtriser votre personnage.

Même si Ninja Arashi peut être considéré comme un jeu dit « rageant » il ne l’est pas par plaisir. Chaque obstacle ou nouveau défi peut être surpassé avec de l’entrainement et de la persévérance. Il vous faudra apprendre à utiliser vos compétences pour espérer pouvoir finir ce jeu, ce qui en fait un jeu exigeant. Cette difficulté rend la progression dans le jeu d’autant plus agréable.

En plus d’un gameplay finement réalisé, les graphismes du jeu sont très réussis ce qui rend le jeu d’autant plus agréable. On notera également que ce jeu ne contient pas de système « Pay to win » et les pubs qui ne sont pas trop envahissantes, ce qui est assez rare dans un jeu gratuit pour être souligné. SI vous cherchez une aventure qui challengera vos skills, Ninja Arashi est une alternative parfaite ! Veillez à garder votre self-control, vous risquerez d’en avoir besoin.

Rayman Adventures

C’est On ne compte plus les différents épisodes dérivés de la saga de Rayman … et on ne s’en plaint pas ! Développé avec un soin tout particulier et une attention au moindre détail, Rayman Adventures brille en premier lieu par son aspect intuitif, sa prise en main immédiate et ses niveaux qui regorgent d’inventivité. L’enjeu reste sensiblement identique aux opus précédents : vous devez parcourir à toute berzingue une série de mondes, que ce soit pour franchir la ligne d’arrivée en un temps record ou pour récupérer le maximum de Ptizêtres.

Bénéficiant d’une réalisation de haute volée, Rayman Adventures revisite à merveille tous les ingrédients qui ont fait le charme de la saga : des graphismes ultra-mignons et détaillés, une jouabilité à toute épreuve et des défis relevés. Vous manipulez le héros d’une seule main, en sautant contre les parois ou en activant tout type de mécanismes pour vous frayer un chemin dans les niveaux les plus tortueux. Autre atout à porter à son crédit : le jeu ne vous encourage pas exagérément à acheter des crédits et vous pouvez parfaitement le mener à bien sans mettre la main au porte-monnaie.

The Trail

Dépaysant et bucolique,The Trail est un jeu d’aventure dont l’originalité est une fois encore à porter au crédit de Peter Molyneux, le génial auteur de Populous, Theme Park ou Dungeon Keeper. Vous y incarnez un pur baroudeur, prêt à sillonner les sentiers de forêt à vive foulée dans l’espoir de faire fortune à Eden Falls, une bourgade située de l’autre côté des montagnes. Quinze kilomètres vous séparent de votre objectif : tout au long du chemin, vous contrôlez la vitesse de votre personnage et vous récupérez des branchages, des coquillages ou des cailloux. Les feux de camp vous permettent de souffler un peu et de récupérer de l’énergie, mais aussi de vous confectionner un attirail d’armes, de vêtements ou d’objets que vous pourrez ensuite revendre pour rétribuer les différents intervenants qui vous aideront à atteindre votre point final.

Même si courir tout au long de ces quinze kilomètres ne relève en rien de la promenade de santé, The Trail reste un bol d’air frais dans un Play Store constellé de jeux d’action et de guerre. Sillonner les sentiers à petite foulée, en glanant tous les objets que vous trouverez sur votre chemin pour mieux fabriquer des oeuvres d’artisanat, a quelque chose d’envoûtant et de poétique. Vous ne reviendrez pas des milliers de fois sur ces chemins boisés, en particulier après avoir atteint l’objectif, mais la balade vaut largement la peine d’enfiler vos plus belles baskets.

Card Thief

Card Thief est un jeu de cartes pas comme les autres. En guise de deck et de cartes à collectionner, vous aurez surtout à vous déplacer sur… une carte. En fait, vous incarnez un voleur doté de points d’infiltration qui devra se déplacer dans un donjon de carte en carte sans se faire repérer par les gardes. L’objectif, bien évidemment, est de pouvoir s’en sortir en ayant accumulé le plus de trésors possible.

Simple de prime abord, Card Thief révèle rapidement sa complexité avec beaucoup d’aléatoire et des choix cornéliens à faire. Il exige beaucoup de réflexion de la part du joueur dans sa gestion de l’infiltration, ces points-là ne pouvant être regagnés que de façon ponctuelle. Un très bon jeu, exigeant et qui s’avère parfois un vrai casse-tête.



Stranger Things : The Game

Adaptation officielle de la série de Netflix, Stranger Things est un jeu d’aventure qui va bien au-delà de la pure déclinaison publicitaire. Dans un vibrant hommage aux jeux 8 bits et à leur pixel art, vous incarnez l’agent Hopper et les enfants dans une enquête au coeur de la série. Vous parcourez ainsi le laboratoire d’Hawkins ou la forêt de Mirkwood, parmi d’autres lieux caractéristiques, et vous devez gérer un inventaire ainsi que des combats contre une horde d’ennemis. Chaque personnage a ses propres facultés, vous devrez les exploiter pour résoudre quantité d’énigmes. Un régal !

Étonnamment long et complet pour un titre gratuit, Stranger Things est un fantastique jeu d’aventure, que vous soyez fan de la série ou non. Il bénéficie d’une réalisation impeccable qui réexplore tous les codes des jeux 8 bits. Du vrai travail d’orfèvre, pour les fans de retrogaming.



The Walking Dead No Man’s Land

Directement adapté de la bande-dessinée et de la série du même nom, The Walking Dead No Man’s Land est un jeu d’action/aventure extrêmement accrocheur, avec des défis d’une grande diversité. Vous gérez la vie de survivants face à une horde de zombies. Vous supervisez ainsi le quotidien du camp, en créant des bâtiments, en récoltant de la nourriture ou en entraînant des recrues et vous enchaînez des missions sur le terrain. Celles-ci se jouent au tour par tour face à des zombies, vous devez faire preuve de stratégie et réunir la bonne équipe.

Idéal pour des parties rapides entre deux stations de métro, The Walking Dead combine habilement des séquences d’action et de stratégie. On se prend vite au jeu, en lançant des constructions ou des améliorations qui se concluront à la partie suivante, et on progresse dans les missions, en faisant directement face aux zombies. Une réalisation de haute volée !

Pokémon Go

Difficile d’être passé à côté du phénomène Pokémon Go à l’été 2016. Le jeu de Niantic et Pokémon Company a très rapidement séduit la planète entière en permettant aux joueurs de chasser des Pokémon dans le monde réel. Le principe est simple, à l’aide de votre smartphone, il vous suffit de marcher pour parcourir votre quartier ou certains points stratégiques. Vous croiserez alors des Pokémon sur une carte que vous pourrez attraper à l’aide de Pokéball, d’encens, de cibles leurres et de baies. L’objectif est alors d’obtenir tous les Pokémon disponibles, mais également de faire gagner des points à votre équipe, bleu, rouge ou jaune, en tenant des arènes avec vos créatures les plus puissantes. Niantic a considérablement fait évoluer son jeu depuis le lancement, avec l’arrivée de raids où des dresseurs se regroupent dans les rues des villes, mais aussi des combats PvP et des échanges entre amis.

Pokémon Go est un succès incroyable et séduit toujours, près de trois ans après sa sortie, des millions de joueurs au quotidien. Que vous l’utilisiez comme un alibi pour bouger davantage ou que vous soyez atteint de collectionnite aiguë, toutes les raisons sont bonnes pour s’y adonner. Le jeu a considérablement évolué depuis sa sortie et continue, à travers des événements réguliers, à justifier le temps qu’on lui consacre.

Mais attention, Niantic a déjà annoncé qu’il ne serait plus possible de jouer à Pokemon Go sur certaines versions de iOS et d’Android.