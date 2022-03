Android : Google travaille sur une détection des trackers Bluetooth à proximité

Les trackers Bluetooth comme l’AirTag d’Apple ou le Tile sont de plus en plus populaires, mais ils ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Ces trackers devraient être utilisés uniquement pour retrouver des affaires perdues comme les clés de voiture, le portefeuille, le sac à main, etc. Cependant, il est déjà arrivé plusieurs fois qu’un tracker soit utilisé discrètement pour espionner quelqu’un et suivre ses déplacements. Un AirTag a par exemple déjà été retrouvé dans un passage de roue d’une voiture.

Face aux nombreux cas de vols et de harcèlement avec l’AirTag, Apple a mis à jour son tracker avec des fonctionnalités anti-pistage. De son côté, Tile a aussi pris les mesures nécessaires pour lutter contre le harcèlement. Les utilisateurs peuvent désormais vérifier si un Tile inconnu se trouve à proximité. Désormais, Google est aussi en train de travailler sur une fonctionnalité similaire pour Android.

Android pourrait bientôt détecter les trackers Bluetooth non identifiés à proximité

Nos confrères de 9to5Google ont découvert dans la dernière version de Google Play Services une fonctionnalité de détection des trackers Bluetooth à proximité. Ils ont trouvé plusieurs références à des « alertes d’appareils inconnus » et à une « notification de détection de balise inconnue » pour les balises Bluetooth à basse consommation (BLE). Le code de la dernière version de Google Play Services mentionne également les termes « Tile » et « ATag ». Ce dernier est probablement une référence à l’AirTag d’Apple.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux utilisateurs Android de faire sonner les trackers Bluetooth à proximité, quelle que soit leur marque. Elle serait nativement intégrée à Android. D’ailleurs, Apple a déjà lancé l’application Tracker Detect pour protéger les utilisateurs Android des AirTags espions. Néanmoins, elle ne fonctionne pas automatiquement en arrière-plan. Les utilisateurs doivent lancer la recherche eux-mêmes.

Enfin, nous avons encore peu d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité de détection des trackers Bluetooth. Google y travaillerait depuis seulement la mi-mars. Comme 9to5Google l’a précisé, « il n’est pas clair si la détection Android sera simplement un scanner ou quelque chose de plus proactif ».

