App Store : le prix des applications est sur le point d’augmenter

Dès le mois prochain, les prix des applications et des achats intégrés sur l’App Store augmenteront, a annoncé Apple dans une note adressée aux développeurs. Des hausses qui s’appliqueront en Égypte, au Japon, en Malaisie, au Pakistan, en Pologne, en Corée du Sud, en Suède, au Vietnam et surtout dans tous les territoires de la zone euro comme la France. Apple précise que la hausse des prix au Vietnam est due aux nouvelles réglementations fiscales locales.

Pour les autres pays, la Pomme ne donne pas de détails sur les raisons de cette future augmentation. Cela est probablement lié à la baisse du taux de change des devises locales par rapport au dollar. En l’occurrence, l’euro a désormais atteint la parité avec le dollar, ce qui ne s’était jamais produit au cours des 20 dernières années. Les produits Apple sont notamment devenus plus chers en Europe pour la même raison.

App Store : flambée des prix à venir

Pour information, la tarification de l’App Store fonctionne ainsi : Apple fournit aux développeurs des niveaux prédéfinis auxquels ils peuvent tarifer leur application. Et ces niveaux augmenteront donc pour l’euro le mois prochain.

Par exemple, le premier niveau passera de 0,99 € à 1,19 €. De même, un article qui coûte 9,99€ coûtera désormais 11,99 €. Vous pouvez consulter la nouvelle grille tarifaire ici. Les nouveaux prix, hors abonnements auto-renouvelables, entreront en vigueur dès le 5 octobre. Certains développeurs ajusteront forcément le prix de leur application pour s’adapter aux augmentations.

« Ce n’est pas la première fois qu’Apple ajuste les prix de l’App Store, mais cette hausse est assez lourde », observe l’analyste Serkan Toto de Kantan Games, cité par Bloomberg. Et d’ajouter : « Il est inévitable que l’ajustement des prix soit ressenti par les développeurs d’applications et de jeux sur les marchés concernés. Les usagers pourraient être plus hésitants que jamais à faire des achats intégrés, et les développeurs pourraient être obligés de faire preuve de plus de créativité en matière de prix à l’avenir ».

