Apple, Amazon, Google, Netflix, Tesla, TikTok… font partie des 100 entreprises les plus influentes du monde

Comme chaque année, le Time Magazine a publié la liste des 100 entreprises les plus influentes du monde, tous domaines confondus. La liste est divisée en 5 catégories : les Titans, les Leaders, les Innovateurs, les Pionniers et les Disrupteurs. Sans surprise, les géants mondiaux de la tech font partie de ces 100 entreprises les plus influentes.

Les 100 entreprises les plus influentes du monde – Crédit : Time Magazine

Apple, Amazon, Facebook (Meta), Google, Netflix, Nvidia PayPal, Samsung, Tencent, TikTok et beaucoup d’autres ont atteint le classement de Time. Ces sociétés ne font cependant pas toutes partie de la même catégorie. Comme Time Magazine l’a expliqué, cette liste « met en lumière les entreprises qui ont un impact extraordinaire dans le monde entier ».

Apple et Twitter font partie des Leaders, Microsoft et Google sont classés dans la catégorie des Titans

La catégorie des Leaders regroupe notamment Apple, Twitter et Sony Group Corporation. Ces géants sont indétrônables dans leur domaine, que ce soit celui des smartphones pour Apple ou celui des réseaux sociaux pour Twitter. Sony s’est spécialisé dans l’informatique, l’électronique, les jeux vidéo, le cinéma, l’audiovisuel, etc.

De nombreux acteurs de la tech ont été classés dans la catégorie des Titans. Microsoft, Facebook, Disney, Samsung et Google en font partie. On y retrouve aussi les spécialistes de l’e-commerce comme Amazon et Alibaba, mais aussi le géant chinois Tencent et PayPal.

La catégorie des Innovateurs regroupe les entreprises mondiales qui révolutionnent le quotidien avec leurs produits ou services. Sans aucune surprise, on y découvre TikTok, le réseau le plus influent après Facebook et Instagram qui est très populaire auprès des jeunes. Spotify, Netflix, Nvidia et Zoom en font aussi partie. Deux géants du jeu vidéo ont également intégré la liste des Innovateurs. Il s’agit de Nintendo et d’Epic Games.

Parmi les Disrupteurs, on trouve Huawei, Clearview AI qui aide l’Ukraine à identifier les soldats russes morts, Clubhouse, Shopify, OnlyFans et GoFundMe. D’ailleurs, cette catégorie comprend aussi deux entreprises d’Elon Musk qui pourrait bientôt devenir le premier trillionaire de l’Histoire. Tesla et SpaceX font effectivement partie des 100 entreprises les plus influentes du monde en 2021.

