Apple invente le selfie de groupe à distance

Crédit : Ketut Subiyanto / Pexels

La pandémie de Covid-19 a chamboulé notre façon de vivre. Quoi qu’en on dise, la mesure de distanciation physique ressemble très fortement à une distanciation sociale puisque les activités entre amis sont limitées. Un aspect de la vie quotidienne qui a notamment été impacté est le selfie de groupe. Comment prendre un selfie de son groupe d’amis si ces derniers ne sont pas présents physiquement ? Soit on n’en prend pas, soit on utilise une technologie pour y parvenir telle que celle du nouveau brevet obtenu par Apple.

iPad Air 2021 : 11 pouces, Face ID, USB-C, que sait-on de la tablette d’Apple ?

Un selfie de groupe à distance, un semblant de retour à la normale ?

La demande du brevet a d’abord été découverte par le blog Patently Apple qui se spécialise principalement dans les demandes de brevets d’Apple. La firme américaine vient donc d’obtenir un brevet pour développer une application qui permettrait de prendre « un selfie de groupe synthétique ». Entendez par là que les personnes participant au selfie n’auront pas besoin de se tenir au même endroit.

Avec ce concept, un selfie de groupe pourrait être pris avec des personnes vivant dans les quatre coins du monde. Pratique pour les amis, mais aussi pour les réunions familiales qui ne pourront pas avoir lieu à cause de la pandémie de Covid-19.

Apple double le prix de l’option 16 Go de RAM du MacBook Pro 13″ 1,4 GHz

Un selfie de groupe personnalisable

D’après le brevet, l’utilisateur hôte envoie une demande de selfie de groupe à d’autres utilisateurs. Ceux-ci reçoivent la notification sur leur appareil Apple et décident d’accepter ou de décliner l’invitation. Lorsque l’utilisateur accepte, l’application prend sa photo. Ensuite, l’algorithme regroupe les photos prises pour n’en faire qu’une seule image. C’est d’ailleurs aussi possible d’enregistrer une vidéo ou des images en direct.

Crédit : United States Patent and Trademark Office

Enfin, tous les utilisateurs ont accès au selfie de groupe et à leur photo originale. Ils peuvent même utiliser les fonctionnalités de l’application pour modifier le selfie de groupe à leur guise en changeant par exemple la position d’un participant. Il est important de préciser que même s’il semble tomber à point nommé pendant cette crise sanitaire, c’est un brevet qu’Apple a déposé en 2018 selon nos confrères de The Verge. Il vient seulement de lui être accordé. Cette application de selfie de groupe à distance pourrait bien ne jamais voir le jour si la firme de Cupertino décide de ne pas poursuivre cette technologie.

Apple : les iPhone volés sont inutilisables

Source : MacRumors