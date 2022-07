Apple pourrait lancer des MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces cet automne

Après la sortie du MacBook Air M2 qui se présente comme un excellent choix pour un premier Mac, les regards sont désormais tournés vers les prochains MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces. Le modèle de 13 pouces est déjà disponible, mais il peine à séduire les utilisateurs face au MacBook Air M2. Et pour cause, le MacBook Pro M2 13’’ reprend le même châssis que le Pro M1 13’’ alors que le MacBook Air M2 a introduit un nouveau design. De surcroît, le MacBook Air M2 est vendu à partir de 1 499 € contre 1 599 € pour le MacBook Pro M2 de 13 pouces.

Apple MacBook – Crédit : Dmitry Chernyshov / Unsplash

Les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont donc attendus avec impatience pour étoffer la gamme des ordinateurs équipés de la dernière puce maison M2. La firme de Cupertino n’a encore rien annoncé, mais Mark Gurman de Bloomberg estime qu’il faut s’attendre à une annonce cet automne.

Les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max arriveraient cette année avec les MacBook Pro 14’’ et 16’’

Selon Mark Gurman, Apple serait déjà en train de travailler sur les MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces. Leur design serait similaire à celui des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. En plus du design, les fonctionnalités des deux ordinateurs seraient « susceptibles de rester à peu près les mêmes », d’après Mark Gurman. Apple abandonnerait donc pour de bon l’ancien design du MacBook Pro 13’’ en adoptant les bordures plus fines et l’esthétique arrondie du nouveau design.

La nouveauté principale des prochains MacBook Pro 14’’ et 16’’ sera donc la puce M2. Ce ne sera cependant pas la version standard que l’on retrouve sur le MacBook Air M2. En effet, les MacBook Pro 14’’ et 16’’ seront équipés des versions M2 respectives des puces M1 Pro et M1 Max. Nous ne savons pas encore si elles s’appelleront M2 Pro et M2 Max. En tout cas, Mark Gurman prévient qu’Apple se concentrera sur la partie graphique de ces nouvelles puces comme pour la M2 standard. Celle-ci est d’ailleurs 18 % plus rapide que la M1.

Enfin, même si Apple possède un stock excessif de puces et semi-conducteurs selon le fournisseur TSMC, la sortie des MacBook Pro 14’’ et 16’’ pourrait être retardée. « Compte tenu des défis persistants de la chaîne d’approvisionnement, il est difficile de prédire exactement quand ils [les MacBook] arriveront dans les rayons des magasins », a précisé Mark Gurman. En cas de problème, la sortie des MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces pourrait être repoussée au printemps 2023.

Source : Engadget