Apple prépare l’après Vision Pro avec des lunettes AR ambitieuses

Et si les lunettes intelligentes devenaient enfin transparentes ? Apple envisage une stratégie audacieuse pour métamorphoser la réalité augmentée en un accessoire naturel, raffiné et approprié à un usage quotidien, éloigné de l’esthétique technologique actuelle.

Apple mise sur la discrétion et le confort pour ses futures lunettes intelligentes

Alors que la réalité augmentée explore encore son format optimal pour le grand public, Apple paraît déjà envisager la prochaine phase après le Vision Pro. Une approche technique audacieuse destinée à réinventer la conception des lunettes intelligentes est mise en lumière par un brevet tout juste délivré. Le défi consiste à incorporer des technologies optiques avancées dans un objet à la fois léger, raffiné et assez précis pour une utilisation quotidienne, sans verser dans l’excès de taille ou de complexité observable chez certains rivaux.

Le document détaille un modèle de lunettes intelligentes qui se base sur une distinction nette entre les éléments essentiels pour l’affichage et ceux consacrés au confort. Le système possède un module rigide qui s’intègre directement à la partie avant de la monture, entourant ainsi les verres. Cette configuration abrite tous les éléments essentiels (les projecteurs, les guides d’ondes, les haut-parleurs, le processeur et la batterie).

En regroupant ces composants dans une zone stationnaire, Apple vise à maintenir une parfaite correspondance optique avec la surface d’affichage transparente. Cette stabilité serait cruciale pour assurer une image claire, cohérente et sans décalages. Ceci étant un souci courant sur les appareils où les éléments se déplacent avec le support.

Des branches flexibles, mais indépendantes de l’optique

Contrairement aux lunettes connectées traditionnelles, le point de rotation est placé très près du module optique, et non à l’extrémité arrière. Les branches sont constituées de plusieurs segments articulés, permettant à la fois l’ajustement à différentes formes de tête et, le cas échéant, le pliage pour le rangement.

Cette architecture offre un avantage clé. L’adaptation morphologique s’effectue sans jamais affecter la position des éléments optiques. Résultat attendu : un meilleur confort, une pression mieux répartie sur le crâne et une qualité d’affichage constante, quelle que soit la manière dont les lunettes sont portées.

Une discrétion visuelle assumée

Sans surprise, Apple accorde une importance particulière à l’apparence. Le brevet met en avant des charnières partiellement cachées, des mécanismes internes invisibles et des surfaces épurées, conçues pour dissimuler toute complexité technique. L’objectif est de faire oublier la technologie au profit d’un objet qui se rapproche visuellement de lunettes classiques.

Là où d’autres acteurs comme Meta et Snap répartissent les composants dans les branches, Apple privilégie une zone optique fixe et isolée. L’objectif est de créer des lunettes réellement portables au quotidien, qui combinent la sobriété esthétique et la précision optique, sans compromis sur l’expérience de réalité augmentée.

