Epic Games Store : deux jeux gratuits atypiques sont à récupérer

L’Epic Games Store offre deux nouveaux jeux pendant une semaine. Les amateurs de simulation cosy, d’exploration et d’énigmes devraient largement y trouver leur compte. On vous présente tout ça.

Après The Stone of Madness et Oddsparks: An Automation Adventure, l’Epic Games Store continue sa foire hebdomadaire aux jeux gratuits. Cette fois-ci, deux titres pour le moins originaux sont à récupérer librement sur la plateforme. Il s’agit d’Arranger: A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin qui seront totalement gratuits du 7 au 14 mai. Vous pourrez ainsi les garder à vie si vous les interceptez avant la date limite.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin sont offerts sur l’Epic Games Store

Le premier cité est un jeu indépendant mêlant aventure narrative, réflexion et exploration. Développé par le studio Furniture & Mattress, Arranger: A Role-Puzzling Adventure se démarque notamment par son gameplay atypique. Le joueur y incarne Jemma qui quitte son village étouffant pour voler de ses propres ailes. Elle sera alors confrontée à un monde paralysé par la peur et par une force “statique” qu’elle devra bouleverser pour trouver sa place.

La grande particularité du jeu repose sur son système de déplacement en grille. Lorsque Jemma bouge, toute la ligne ou la colonne concernée se déplace avec elle. Les éléments du décor, les ennemis et certains objets suivent donc le mouvement, créant une succession d’énigmes à résoudre. Le titre mélange ainsi exploration, puzzles et petits combats dans un système unique où tout est interconnecté.

Autre cadeau d’Epic Games Store, Trash Goblin plaira aux amateurs de simulations cosy. Le jeu mêle gestion de boutique, exploration et crafting, des activités que vous pourrez mener à votre rythme, sans pression. Vous incarnez un petit gobelin qui amasse des objets abandonnés et couverts de saletés pour les recycler en curiosités revendables.

Vous devrez ainsi chercher des “trésors” dans des amas de déchets, les nettoyer, les restaurer, puis les combiner ou les personnaliser avant de pouvoir les vendre. Grâce à vos économies, vous pourrez améliorer votre boutique, acheter de nouveaux outils plus performants et aménager l’espace à votre guise.