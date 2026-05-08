Gmail rend son assistant de rédaction plus puissant, voici les améliorations

L’outil “Help Me Write” de Gmail, qui aide à rédiger les e-mails, s’améliore sensiblement. L’assistant peut désormais puiser automatiquement dans vos fichiers Google Drive et imiter fidèlement le style d’écriture adopté dans vos précédents courriels.

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L’outil “Help Me Write” (“Aide-moi à écrire”) de Gmail accompagne les utilisateurs dans la rédaction de leurs e-mails en générant, reformulant ou enrichissant un message en quelques secondes, directement depuis la boîte de réception. Cet assistant propulsé par Gemini a droit à deux améliorations intéressantes qui sont actuellement en cours de déploiement.

“L’outil ‘Help Me Write’ dans Gmail évolue pour devenir un partenaire encore plus performant, capable d’exploiter votre style naturel et votre contexte personnalisé pour vous aider à obtenir la version parfaite à chaque fois”, annonce Google en préambule avant de présenter les nouveautés.

Gmail : l’assistant “Help Me Write” devient plus performant

Premièrement, l’assistant peut désormais analyser les informations stockées dans votre Google Drive et les intégrer automatiquement à votre brouillon. De quoi vous éviter les allers-retours incessants entre Drive et Gmail, les données pertinentes étant directement intégrées à vos messages. Vous devez envoyer un e-mail à votre collègue ? Gmail peut piocher un compte rendu ou une présentation dans Google Drive, en extraire les points clés et les intégrer directement à votre brouillon, sans que vous ayez à quitter la zone de rédaction.

Autre nouveauté, “Help Me Write” a dorénavant la capacité de “reproduire le ton et le style de vos e-mails précédents”. Cette évolution permet de générer des messages plus naturels et cohérents avec votre manière habituelle d’écrire, ce qui vous rendra plus crédible auprès de vos interlocuteurs. Voici une capture d’écran de la fonctionnalité en action :

Ces nouveautés sont réservées aux abonnés Google Workspace Business (Starter, Standard et Plus) et Enterprise (Starter, Standard et Plus). Les particuliers peuvent également en profiter avec un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra. Les établissements scolaires y ont accès via le module complémentaire Google AI Pro for Education.

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