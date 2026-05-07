Freebox : Free ajoute une fonction réclamée depuis 2012, installez la mise à jour dès que possible

La mise à jour 4.10.1 de Freebox OS, déployée le 6 mai, intègre la gestion des routes statiques sur les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. La demande figurait sur le bug tracker officiel de Free depuis juillet 2012. Pour les abonnés qui exploitent des configurations réseau avancées, cette lacune était devenue un irritant majeur.

La mise à jour 4.10.1 de Freebox OS apporte enfin les routes statiques aux Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra, après treize ans de demandes. © Free

L’ajout tient en une ligne dans les notes de version : « Il est maintenant possible de configurer des routes statiques depuis Freebox OS. » Derrière cette formulation laconique se cache une attente accumulée pendant treize ans par une frange d’abonnés exigeants. Le premier ticket référencé sur le bug tracker de Free (FS#12869) date de juillet 2012.

Un abonné y décrivait son besoin de faire communiquer sa Freebox avec un routeur Cisco afin que les appareils connectés en Wi-Fi ou au Player puissent accéder à un NAS hébergé sur un autre sous-réseau interne. Sa question tenait en une phrase : « Est-ce une évolution prévue de la Freebox ? »

Treize ans de tickets, de relances et de frustration

Pendant plus d’une décennie, les relances se sont empilées sur le même ticket, rejointes par d’autres (FS#38922, FS#39957). Les commentaires oscillaient entre espoir et exaspération. Un abonné résumait la situation en parlant de « routage de gueule ». Un autre, en mars 2025, regrettait encore l’impossibilité d’ajouter des routes statiques ou de configurer l’option DHCP 121 pour faire communiquer le LAN Freebox avec des réseaux IPv4 situés derrière un routeur OPNSense.

Plusieurs voix pointaient aussi le retard accumulé par Free sur des fonctions réseau considérées comme standards chez la concurrence : modification de la table de routage, support IPsec site-to-site, gestion avancée des VLAN 802.1q ou encore LACP. Un contributeur estimait que Free avait cessé de rivaliser avec Orange sur les couches réseau L2/L3 depuis plus de cinq ans.

Une mise à jour sobre, un soulagement réel

La version 4.10.1 est disponible depuis le 6 mai à 15 h 00. Un simple redémarrage du Freebox Server suffit pour l’installer. La fonctionnalité concerne les abonnés équipés d’une Freebox Révolution, Pop, Delta ou Ultra.

Si elle reste invisible pour la majorité des foyers, elle change la donne pour ceux qui gèrent plusieurs sous-réseaux, utilisent un routeur tiers (OPNSense, FortiGate, pfSense, Cisco) ou segmentent leur réseau domestique via des VLAN. Sans routes statiques, ces configurations nécessitaient jusqu’ici un double NAT ou des contournements peu élégants. L’arrivée de cette brique élémentaire dans Freebox OS rapproche enfin la box de Free du standard attendu d’un routeur digne de ce nom.

Source : Blog officiel Freebox, mise à jour du Freebox Server 4.10.1, 6 mai 2026