Apple TV : Netflix ne sera plus disponible sur ces modèles, faites attention

Plusieurs modèles d’Apple TV ne seront plus compatible avec Netflix à partir du 31 juillet 2024. C’est la fin d’une époque pour les amateurs de streaming qui n’ont pas encore mis à niveau leur appareil. Alors, quelles solutions ?

Netflix tire sa révérence sur les Apple TV de deuxième et troisième génération. Cette annonce, relayée par email aux utilisateurs concernés, a semé la confusion. Arrêt des mises à jour ou suppression pure et simple de l’application ? Le couperet est tombé : à partir du 31 juillet 2024, Netflix ne sera plus disponible sur ces anciens boîtiers.

Netflix arrête son service sur les Apple TV de 2e et 3e génération à partir du 31 juillet 2024

Selon la plateforme, cette décision radicale vise à garantir la « meilleure expérience de visionnage possible ». Un euphémisme pour dire que le matériel accuse sérieusement le poids des années ? Sorti en 2011, le deuxième Apple TV a déjà 13 ans, et Apple lui-même le classe aux côtés de la troisième génération dans la catégorie des fameux « produits vintage ».

Ces Apple TV précèdent l’arrivée de tvOS et n’ont donc pas accès à l’App Store. À l’époque, comme le rappelle 9To5Mac, on se contentait d’un ensemble limité d’applications pré-installées. Google avait déjà débranché l’application YouTube en 2021, suivi par Crunchyroll. On peut même s’étonner que Netflix ait résisté aussi longtemps.

Pas de panique pour les possesseurs d’une Apple TV 4K (ou HD) lancés après la troisième génération. Vous pourrez continuer à profiter de Netflix sans encombre. En revanche, votre vieil Apple TV se transformera en simple écran, certes fonctionnel, mais amputé de Netflix et d’autres applications.

Est-ce donc le moment idéal pour envisager une mise à niveau ? Les Apple TV 4K récents proposent un accès complet à l’App Store et une télécommande Siri bien pratique. Autre option : les lecteurs Roku, qui donnent accès à Netflix et à de nombreux autres services, et dont certains modèles sont actuellement en promotion.

Vous pouvez aussi retrouver notre comparatif des meilleures box TV (Android TV et tvOS), entre Xiaomi TV Box S, Chromecast avec Google TV, et d’autres.