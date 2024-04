Netflix : ces téléviseurs ne sont plus compatibles, les abonnés enragent

Plusieurs téléviseurs ne prennent plus en charge Netflix. Pourquoi ? Car ils utilisent un protocole de sécurité trop vieux et peu sécurisé, le système SSLv3. Les abonnés concernés sont agacés.

Certains téléviseurs ne sont plus compatibles avec Netflix, des abonnés comme Angélique enragent

Ces TV ont été abandonnées car ils utilisent un système de sécurité trop vieux et faillible, le protocole SSLv3

Netflix préfère quelques abonnés en colère que risquer des piratages

Si Netflix est le leader de la SVoD, c’est grâce à son catalogue constamment enrichi de nouveautés. La plateforme permet également une utilisation sur bon nombre d’appareils parmi lesquels des téléviseurs. Sauf que comme le rapporte RTL, plusieurs modèles ne sont plus pris en charge alors que jusqu’à présent, c’était le cas. Les abonnés sont en colère.

Ces téléviseurs ne sont plus compatibles avec Netflix

“Netflix n’est plus disponible sur cet appareil. Consultez la liste des appareils compatibles sur netflix.com/compatibledevices”, c’est le message qu’Angélique, utilisatrice belge, a découvert en allumant son téléviseur connecté. Là où l’abonnée enrage, c’est car l’entreprise lui a simplement expliqué qu’il fallait stopper son adhésion si elle n’était pas satisfaite.

Un bug de Netflix ? Non, la plateforme de streaming a actualisé sa liste des TV compatibles et plusieurs passent à la trappe. On parle des modèles plus anciens, fabriqués avant 2014, par des constructeurs comme Samsung, Hitachi, LG, Panasonic, Sony, Philips, etc.

Malheureusement, Netflix n’a pas publié la liste des téléviseurs qui ne sont plus compatibles. Pensez à mettre à jour l’application sur votre TV pour vérifier si la vôtre est toujours prise en charge.

Si c’est le cas, deux solutions s’offrent à vous :

Acheter un nouveau téléviseur compatible avec Netflix, la plus coûteuse des options

Opter pour un boîtier multimédia ou un appareil comme le Chromecast de Google et la Fire TV d’Amazon

Mais alors pourquoi ces téléviseurs autrefois pris en charge sont abandonnés ?

Ces téléviseurs ne sont pas assez sécurisés pour Netflix

Comme l’explique Alex Legay au micro de RTL, professeur en cybersécurité, les équipes de Netflix “ont raison” puisqu’il leur faut fournir “un service sécurisé”. Et pour cause : ces modèles utilisent un protocole de sécurité trop ancien appelé SSLv3.

L’expert précise que “si on apprend demain que vos données ont été volées parce que moi, pirate, j’ai exploité le fait que Netflix ne mette pas à jour son protocole SSL, ce serait pire que de se mettre à dos certains utilisateurs”. À raison, l’entreprise préfère quelques abonnés frustrés qu’être dans le pétrin car son application aura permis de mener des attaques informatiques.

Source : RTL