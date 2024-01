Meilleure box TV (Android TV et tvOS) : quel boîtier multimédia acheter ? 

Notre top 3 des meilleures Box TV

Précisons-le tout de suite, les box TV sont des produits différents des décodeurs. Ces derniers peuvent donner accès à certains services, mais les boîtiers multimédias sont bien plus complets. De même certaines Smart TV donnent accès à de nombreuses applications, mais tout le monde n’a pas un modèle adapté à disposition.

Dans tous les cas, pour concentrer et utiliser tous les types de services existants, rien ne vaut ce type d’objet (au choix Android TV ou tvOS). Avec celles-ci, il est possible d’avoir accès à des services de streaming vidéo ou musical, de surfer sur Internet, ou de streamer directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Voici notre comparatif des meilleures box TV.

À lire aussi : retrouvez ici notre comparatif des meilleures IPTV

Nvidia Shield TV, la meilleure box TV

On commence ce comparatif avec ce qui, pour nous, est sans conteste le meilleur boîtier multimédia : la Nvidia Shield TV de 3e génération. Avant tout de chose, elle dispose d’un design ovale et elle est particulièrement compacte. Donc si vous avez l’habitude de passer d’un logement à l’autre, ce dernier est facilement transportable.

Sinon, elle est bien évidemment fournie avec une télécommande. Cette dernière est ergonomique et embarque les touches de base et un raccourci pour l’application Netflix. Il y a également un micro (Google Assistant et Alexa) intégré et fonctionnalité intéressante, elle peut émettre un bruit si jamais vous l’avez perdu. Enfin, elle dispose d’un système de rétroéclairage indiquant les niveaux de puissance. Elle fonctionne avec deux piles AAA. Sur ce point, le fabricant annonce 6 mois d’autonomie.

Pour la partie connectique, elle est équipée d’un port HMDI 2.0 compatible 4K à 60 fps. Elle gère le HDR10 et le Dolby Vision (+Audio). Cependant, format oblige, on ne retrouve aucun port USB. Si vous voulez étendre le stockage (8 Go sur ce modèle), il va falloir passer par le port pour carte mémoire microSD. De même, elle est compatible Bluetooth et Wifi.

Côté performances, elle dispose d’une puce Tegra X1+ épaulé par 2 Go de mémoire vive. Un ventilateur est intégré en cas de chauffe importante. Ensuite comme les précédentes versions, elle utilise l’écosystème Android TV.

De plus, vous pouvez avoir accès au service GeForce Now pour le gaming. Pour conclure, comme dit précédemment, difficile de trouver mieux une meilleure box TV que cette Nvidia Shield.

À lire aussi : notre test complet de la Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Avant de conclure sur la Box TV Nvidia, sachez qu’il existe également une version Pro. Cette dernière est légèrement plus puissante (3 Go de ram contre 2 Go de ram) et dispose d’une plus importante capacité de stockage (16 Go au lieu de 8 Go). On trouve aussi deux ports USB, mais pas de ports microSD. De même, son design lui permet de mieux s’intégrer dans votre salon. Cependant, son prix dépasse les 200€. Pour le reste, elles sont identiques. Si ce modèle vous intéresse tout de même, vous pouvez trouver où l’acheter au meilleur prix ci-dessous.

Apple TV 4K (2022), la box TV pour profiter des services Apple

La firme de Cupertino est présente depuis un moment sur le marché des box TV. Pour ce comparatif, nous allons vous présenter son dernier modèle en date, l’Apple TV 4K de 2022. Notons tout de suite qu’il existe une version Wifi (64 Go) et une autre Ethernet (128 Go). Cette dernière est en moyenne 20€ plus chère. Pour le reste, les deux produits sont identiques.

Pour commencer, le design reste inchangé, mais elle est légèrement moins imposante par rapport à la génération précédente. D’ailleurs, son poids a été divisé par deux et est passé de 430 à 215 grammes. Ensuite, la Siri Remote fonctionne sur batterie et se recharge à l’aide d’un câble USB-C. Sinon, elle dispose d’un capteur infrarouge lui permettant de servir de télécommande universelle et l’assistant vocal Siri est de la partie. On trouve les boutons base, mais pas de rétroéclairage ni de raccourcis. Pour le reste, la finition est exemplaire, comme toujours avec Apple.

D’autre part, la connectique se compose uniquement d’un port HDMI 2.1 compatible 4K. Déception, on ne retrouve aucun port USB ou autre. Sinon, elle peut gérer le HDR10/10+ et le Dolby Vision. Pour le reste, elle embarque l’excellente puce A15 Bionic. Les performances sont bonnes. À tel point, qu’il n’y a plus de ventilateur sur cette nouvelle génération.

Dernier point, elle fonctionne avec l’interface tvOS du fabricant. Si vous êtes un habitué de la marque, vous ne serez pas dépaysé. Cependant, même si l’installation est simple, cette dernière se révèle embêtante si vous n’êtes pas équipés d’un iPad ou d’un iPhone. C’est dommage, ce n’était pas le cas par le passé.

Enfin, le catalogue est toujours aussi fourni en jeu et en application. Les manettes Sony et Xbox sont compatibles, si vous êtes adepte du gaming. En bref, l’Apple TV 4K (2022) est excellente, mais son prix reste élevé et elle se destine de plus aux utilisateurs de la marque à la pomme.

Chromecast avec Google TV, le meilleur rapport qualité/prix

De nos jours, qui ne connaît pas Chromecast ? Ce petit objet s’est imposé dans de nombreux salons au fil des années. Aujourd’hui nous allons vous présenter sa dernière évolution, la Chromecast avec Google TV. Le design change, mais ce boîtier multimédia est vraiment compact, et surtout on trouve désormais une télécommande. Mais surtout, son prix reste toujours aussi attractif.

Pour l’installation, il faut la brancher derrière son téléviseur directement à un port HDMI. Ensuite, on peut, avec ce modèle profiter de ses contenus en 4K à 60 fps. Elle gère le HDR10/10+ et Dolby Vision (et Atmos pour le son). Pour revenir à la télécommande, elle est très basique. On peut utiliser l’assistant vocal Google et on trouve des raccourcis pour Netflix et YouTube. Enfin, elle fonctionne avec deux piles AAA. C’est le strict minimum, mais pour ce prix il n’y a rien à redire.

Cependant, le tarif oblige, il faut faire quelques concessions. En effet, la connectique est tout simplement inexistante. Le port USB-C sert à l’alimentation. De plus, elle dispose de seulement 8 Go de capacité de stockage non extensible. D’autre part, elle est équipée d’un processeur Amlogic S905 épaulé par 2 Go de ram. Pour finir, elle dispose de l’interface Android TV. Ce dernier est toujours fluide et particulièrement complet.

En bref, si vous cherchez une box multimédia et que vous avez un budget limité, la Chromecast avec Google TV est un des meilleurs choix possibles.

Xiaomi TV Box S, la 4K au meilleur prix

Une fois n’est pas coutume, un produit Xiaomi s’est glissé dans notre comparatif. Ici, nous allons évoquer la TV Box S de 2e génération. En termes de prix, c’est la concurrente directe à Chromecast de Google. Mais comme cette dernière prend la forme d’une boîte, elle dispose de certains avantages et inconvénients supplémentaires.

Tout d’abord, son format est dans l’ensemble assez fin et il est donc possible de facilement l’intégrer dans son meuble télé. À l’usage, elle ressemble à la Nvidia Shield TV, mais elle n’est pas non plus aussi performante. Elle fonctionne avec l’interface Android TV et on retrouve les applications basiques comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Pour finir sur ce point, elle embarque la fonctionnalité ChromeCast, toujours utile pour streamer du contenu via son smartphone ou sa tablette. Enfin, elle dispose également de 8 Go de capacité de stockage.

Côté vidéo, on peut profiter de la 4K à 30 ou 60 ips. De plus, elle est capable de gérer le HDR10+/Dolby Vision et pour l’audio le Dolby Atmos. Côté performances, elle possède un processeur Quad-Core Cortex A-55 épaulé par 2 Go de mémoire vive.

Dernier point, une télécommande est fournis dans la boîte. Cette dernière est basique, mais agréable à utiliser. En plus des commandes classiques, il y a un raccourci pour Netflix. Comme d’autres modèles, elle fonctionne également à l’aide de 2 piles AAA. En résumé, cette Xiaomi TV Box S offre un bon rapport qualité/prix pour ce type de produit.

Amazon Fire TV Cube, la Box TV par Amazon

On continue cette sélection avec la Fire TV Cube d’Amazon. C’est un modèle intéressant pour les habitués de l’écosystème Alexa, mais son prix et quelques défauts la rendent moins intéressante que ses concurrentes de Nvidia ou d’Apple.

Pour commencer, on note un gabarit très imposant et cela ne plaira pas à tout le monde. Mais cela s’explique par le fait qu’elle sert en même temps d’assistant virtuel (avec Alexa) et d’enceinte connectée. En bref, un produit 2 en 1. Pour la partie box, elle embarque également une télécommande. Cette dernière est basique et fonctionne (une fois encore) avec deux piles AAA. Sinon, on trouve un micro intégré.

Bien évidemment, la Fire TV est compatible 4K et supporte HDR10 et Dolby Vision. Au niveau de la connectique, elle embarque un connecteur HMDI, un port USB-C et un port Ethernet (mais ce dernier fonctionne via un bloc branché sur l’USB-C…). Enfin chose rare sur ce type de produit, il y a une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs. Mais sa particularité se situe du côté de l’audio.

En effet, on retrouve un haut-parleur et 8 microphones. Cela transforme l’appareil en véritable assistant. Ensuite, elle utilise l’écosystème maison FireTV. Mais celui-ci, basé sur Android est très similaire à ce dernier. En résumé, les utilisateurs Google ne seront pas dépaysés. Seul bémol, le catalogue d’application est plus limité. Vous n’aurez pas accès à MyCanal ou RMC Sport avec cette box.

Xiaomi Mi TV Stick 4K, le bundler, la solution parfaite pour les nomades

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un appareil similaire à la box multimédia dont le format est plus proche d’une clé USB. Il s’agit ici du blinder Xiaomi Mi TV Stick 4K. Ce type de produit est appelé “Dongle TV”. En résumé, c’est un boîtier prenant peu de place, facilement transportable et qui mine de rien offre de belles performances.

Tout d’abord, elle se connecte directement au port HDMI de votre téléviseur et l’alimentation se fait par USB. D’un autre côté, on retrouve une télécommande fonctionnant toujours avec deux piles AAA. Sinon, en plus des touches basiques, elle possède des raccourcis pour Netflix et Amazon Prime. Un micro est aussi intégré. D’autre part, comme son nom l’indique, elle est compatible 4K (jusqu’à 60 fps) et peut supporter le HDR10/10+ et le Dolby Vision. Le Dolby Atmos pour le son est également de la partie.

Au niveau des performances, elle est équipée du processeur Quad core CotexA35+ couplé à 2 Go de ram. Seul bémol, elle dispose seulement de 8 Go de capacité de stockage. Ce n’est clairement pas un modèle adapté au gaming, mais pour le reste elle tout ce qu’on lui demande.

Bien évidemment, elle fonctionne avec Google TV que nous ne présentons plus. En bref, un choix intéressant si vous ne voulez pas vous encombrer. Seul regret un prix un peu élevé pour ce type de produit.

📺 Quel est l’intérêt d’acheter une box TV ?

On va tout de suite le dire, si vous possédez un téléviseur haut de gamme, alors une box TV n’est pas vraiment nécessaire. Cependant, si vous disposez d’une télévision avec un OS peu performant ou tout simplement vieillissant, alors ces produits ont un grand intérêt. Elles vont vous permettre d’avoir accès aux différents services de streaming vidéo et musical.

D’un autre côté, il est possible de directement regarder la télé avec ces modèles. Cela passe généralement par l’application Molotov. Un choix intéressant si votre décodeur est situé loin de votre salon. De plus, là où certains OS de télévision sont peu ergonomiques, ces appareils sont très simples à utiliser. Enfin, via les catalogues Apple et Android, on peut avoir accès à de nombreux jeux et applications. Dans le principe, les boîtiers haut de gamme sont adaptés au gaming. Par exemple la Nvidia Shield TV avec le service GeForce Now.

💰 Les box TV fonctionnent-elles avec un abonnement ?

Tous les modèles que nous venons de présenter ne nécessitent pas d’abonnements. La seule dépense se fait au moment de l’achat. Cependant, on rappellera que les différents services comme Netflix ou Amazon Prime sont indépendants de votre box. Il faut donc souscrire à un abonnement pour en profiter.

🤔 Mieux vaut choisir une box Android TV ou tvOS ?

Une nouvelle fois sur ce type de question, tout va dépendre de vos envies et de vos préférences. Généralement, l’Android TV offre un catalogue plus riche en contenu et en application et la personnalisation est plus poussée. D’un autre côté, l’interface de tvOS est plus intuitive, surtout quand on découvre ce type de box. De même, on considère le service Apple comme plus sécurisé. Cependant, comme toujours avec la firme de Cupertino, ses produits sont adaptés à l’écosystème Apple et sont très onéreux. Au final, chacun ses goûts.