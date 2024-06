Netflix : ces 16 téléviseurs Sony ne seront plus compatibles à partir de cette date

En juillet, ce sont 16 téléviseurs Sony qui ne prendront plus en charge l’application Netflix. Il sera toujours possible d’accéder à la plateforme de streaming via des accessoires comme le Chromecast ou la Fire TV.

Fin de partie pour 16 téléviseurs Sony qui ne prendront plus en charge Netflix

C’est à partir de juillet que Netflix ne supportera plus ces téléviseurs qui ont environ dix ans

Il sera toujours possible d’utiliser Netflix avec des accessoires comme le Chromecast ou la Fire TV

C’est l’écrémage chez Netflix ! Depuis avril, plusieurs téléviseurs ne sont plus compatibles puisqu’ils utilisent un protocole de sécurité trop vieux et peu sécurisé, le système SSLv3. Et ce n’est pas terminé puisque des modèles de Sony perdent l’application de la plateforme de streaming en juillet, la liste complète est ci-dessous.

Quels téléviseurs Sony ne seront plus compatibles avec Netflix ?

En ce début de mois de juin, plusieurs Apple TV ne sont plus compatibles avec Netflix et c’est au tour de Sony de perdre la plateforme de streaming pour plusieurs téléviseurs. Mais rassurez-vous, malgré la fin de la prise en charge de l’application, il est encore possible de profiter du service. L’entreprise recommande d’utiliser un accessoire multimédia vendu à part comme le Chromecast de Google ou la Fire TV d’Amazon. Il suffit de les connecter au port HDMI du téléviseur.

Si les modèles ci-dessous de Sony ne sont plus pris en charge, c’est parce que la nouvelle version de l’application Netflix n’intègre pas ces téléviseurs considérés comme trop anciens. Il s’agit d’appareils qui ont environ dix ans.

Voici les téléviseurs Sony qui ne seront plus pris en charge, en juillet, par Netflix :

KDL-60W610B

KDL-60W630B

KDL-55X830B

KDL-65X830B

KDL-70X830B

XBR-55X800B

XBR-65X800B

XBR-49X850B

XBR-55X850B

XBR-65X850B

XBR-70X850B

XBR-55X900B

XBR-65X900B

XBR-79X900B

XBR-65X950B

XBR-85X950B

Il ne vous reste plus qu’à vous tourner vers des accessoires multimédia voire d’investir dans un nouveau téléviseur. En plus d’accéder à Netflix, l’achat d’un modèle récent vous permettra de profiter de meilleures conditions de visionnage même si cela représente un certain coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Là où le Chromecast de Google ou la Fire TV d’Amazon ne demandent que quelques dizaines d’euros.