Apple commence tout juste à vendre des iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en produits reconditionnés certifiés en Europe sur son site Internet dédié. Ces produits sont moins chers qu’en neuf et possèdent une garantie d’un an.

iPhone 13 © Unsplash

Apple a commencé à vendre des modèles iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max remis à neuf au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. C’est la première fois que ces smartphones spécifiques sont disponibles dans ces pays via la boutique en ligne d’Apple dans le cadre de son programme de remise à neuf certifiée. La France devrait être bientôt concernée.

Apple vend désormais des modèles d’iPhone 13 reconditionnés en Europe

Pour rappel, ces appareils sont tous livrés avec une nouvelle batterie, une nouvelle « coque » extérieure, des remplacements de pièces Apple d’origine (si nécessaire), un nettoyage en profondeur, le système d’exploitation d’origine ou une version plus récente préinstallée ainsi qu’une boîte spéciale avec tous les accessoires et câbles.

La société effectue également des tests fonctionnels complets avant de les envoyer et offre une garantie d’un an sur eux (une année supplémentaire en Europe) avec livraison et retours gratuits. Vous pouvez par ailleurs souscrire à Apple Care si nécessaire.

En termes de prix, par rapport à ce qu’ils coûtent à l’état neuf, vous pourrez envisager de 120 € à 280 € d’économies en Allemagne, en Italie et en Espagne, selon le modèle, le stockage et le pays. Ce n’est pas énorme, mais il faut tenir compte du fait que la plupart des iPhone sont remis à neuf, certifiés par Apple et sont pratiquement impossibles à distinguer des produits neufs.

Les iPhone 13 sont déjà répertoriés sur la page des produits remis à neuf et certifiés d’Apple aux États-Unis, mais ils ne sont pas encore disponibles là-bas. En France, les iPhone 13 n’apparaissent pas encore : on ne trouve que des Mac, des iPad et quelques accessoires. Il faudra donc patienter encore un peu et vérifier régulièrement la page dédiée aux produits reconditionnés d’Apple.