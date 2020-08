Apple Watch : comment utiliser l’application Talkie-Walkie ?

Saviez-vous que votre Apple Watch peut servir de talkie-walkie ? Et oui, c’est possible sans même avoir à déplier une quelconque antenne. L’application Talkie-Walkie est nativement disponible pour tous les utilisateurs d’Apple Watch, voici comment l’utiliser.

Crédit : Apple

L’application Talkie-Walkie de l’Apple Watch peut sembler amusante au premier abord, mais elle peut se révéler réellement utile. Imaginez que vous avez perdu de vue votre ami dans un magasin de vêtements bondé pendant les soldes (hors pandémie bien sûr) et que vous voudriez rapidement lui parler. Cette application permet de communiquer presque instantanément avec la personne en question. Il suffit d’avoir watchOS 5.3 ou une version ultérieure installée sur votre Apple Watch ainsi qu’iOS 12.4 ou plus récent installé sur votre iPhone qui est capable de faire et recevoir des appels audio FaceTime.

Comment configurer l’application Talkie-Walkie ?

Avant de pouvoir lancer une communication, il faut d’abord configurer l’application. Une fois que vous l’avez ouverte sur l’Apple Watch, vous pouvez ajouter des amis. Ces derniers doivent accepter votre invitation. Si vous recevez vous-même une invitation, il vous suffit de toucher « Toujours autoriser » sur l’écran.

Comment communiquer avec l’application Talkie-Walkie ?

Pour démarrer une conversation, il faut d’abord que vous choisissiez le destinataire dans l’application. Le Talkie-Walkie d’Apple se base sur le même fonctionnement qu’un véritable talkie-walkie. Vous appuyez sur le bouton à l’écran de la montre connectée en même temps que vous parlez. Le destinataire entend instantanément ce que vous avez à dire si son application est activée. La diffusion s’arrête dès que vous relâchez le bouton tactile. Le destinataire reçoit toujours une alerte lorsqu’une personne de sa liste d’amis cherche à le contacter. Vous pouvez aussi changer le volume en faisant tourner le bouton latéral de la montre connectée, aussi appelé Digital Crown.

Comment activer et désactiver l’application Talkie-Walkie ?

Vous pouvez activer ou désactiver l’application Talkie-Walkie dans l’application ou via le centre de contrôle. Lorsque quelqu’un veut lancer une communication, mais que vous avez désactivé l’application, vous recevrez une notification.

L’application Talkie-Walkie fera sans aucun doute partie de la liste des apps natives de l’Apple Watch Series 6 à sa sortie. Aux dernières nouvelles, la prochaine montre connectée serait annoncée en septembre. Elle devrait accueillir plusieurs nouveautés, dont la possibilité de mesurer la tension artérielle et l’arrivée d’un capteur d’empreinte Touch ID.

Source : Apple Insider