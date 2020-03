Apple Watch Series 6 : la montre connectée disposerait d’un capteur d’empreinte Touch ID

Depuis la sortie de l’iPhone X, la reconnaissance faciale semble être le système d’authentification biométrique qu’Apple privilégie. Pourtant, la firme dépose régulièrement des brevets autour de technologies similaires à Touch ID, notamment un capteur d’empreinte situé sous l’écran. On ignore s’il s’agit simplement pour Apple de protéger ses idées, ou si la firme a réellement l’intention de les implémenter à court terme dans ses prochains appareils. On s’attend néanmoins à ce que la reconnaissance d’empreinte fasse son retour sur ses prochains smartphones low-cost, l’iPhone 9 et l’iPhone 9 XL.

L’Apple Watch étant le seul appareil dépourvu d’un système d’authentification biométrique, la montre connectée ne devrait plus tarder à en adopter un. Selon le site israélien The Verifier et la chaine YouTube iUpdate, un nouveau système de reconnaissance d’empreinte Touch ID est déjà en cours de développement chez Apple. Il serait même disponible sur les Apple Watch Series 6 qu’on devrait découvrir durant la keynote de septembre prochain.

Pour l’Apple Watch, votre peau doit devenir le mot de passe !

Le capteur d’empreinte de l’Apple Watch sera sous l’écran ou sur le Digital Crown

La présence d’un système de reconnaissance d’empreinte sur les prochaines Apple Watch est à prendre avec beaucoup de précautions. Ces sources ne sont pas reconnues pour leur fiabilité concernant les produits Apple, et rien ne permet pour le moment de confirmer ce qu’ils avancent. Un doute persiste notamment sur l’emplacement du Touch ID des montres connectées. Apple envisagerait deux types d’intégration avec un capteur situé sous son écran ou sur son Digital Crown.

Plus probable, la dernière version d’iOS 14 révèle que la nouvelle génération d’Apple Watch pourra mesurer le taux d’oxygénation du sang. Elle trahit également la présence de la clé digitale CarKey sur les prochaines BMW.

La prochaine Apple Watch pourrait être modulaire

