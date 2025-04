Xiaomi : 26 modèles ne recevront plus de mise à jour, êtes-vous concernés ?

Xiaomi met un terme aux mises à jour majeures pour 26 appareils de ses gammes Xiaomi, Redmi et POCO. Ces modèles ne bénéficieront plus des futures versions de son système HyperOS, marquant ainsi la fin d’un cycle pour de nombreux utilisateurs.

La marque chinoise Xiaomi, connue pour la fréquence soutenue de ses mises à jour logicielles, vient d’annoncer un changement de cap qui affectera de nombreux utilisateurs. Bien que la dernière version de son interface, HyperOS 2.0, soit en cours de déploiement rapide à l’échelle mondiale, elle constituera la dernière mise à jour majeure pour 26 modèles de smartphones et tablettes.

Une décision stratégique qui vise à concentrer les efforts de développement sur les futurs appareils et les versions à venir du système, notamment HyperOS 2.1 et 2.2.

Fin de cycle pour 26 appareils Xiaomi, Redmi et POCO

En six mois, Xiaomi a réussi à diffuser HyperOS 2.0, basé sur Android 15, sur pas moins de 116 modèles répartis dans huit régions du globe. Un exploit salué pour sa rapidité, notamment face à certains concurrents comme Samsung, dont le déploiement de One UI 7 peine à suivre. Mais cette performance s’accompagne d’un revers pour certains utilisateurs.

Afin de rationaliser ses ressources, Xiaomi a choisi de mettre un terme au support logiciel majeur pour plusieurs appareils considérés comme plus anciens. Si ces derniers continueront à recevoir des mises à jour de sécurité, ils ne profiteront plus des nouveautés à venir. Cette décision pourrait pousser une partie des utilisateurs à se tourner vers des modèles plus récents pour rester à la pointe.

Voici la liste des modèles concernés :

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

POCO F4 Pro

Redmi K50 Pro

Xiaomi Pad 6

POCO X5 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi K60E

Redmi Note 12 Explorer (Discovery Edition)

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Redmi Note 12

Redmi Note 12R Pro

Xiaomi Mi 11

POCO X4 GT

POCO X4 GT Pro

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Source : XiaomiTime