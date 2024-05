The Last of Us saison 2 promet une scène inoubliable qui va faire le buzz

La saison 2 de The Last of Us se fait toujours attendre, mais l’interprète d’un nouveau personnage de la série, Dina, fait encore monter l’excitation. Elle révèle qu’une séquence devrait faire le buzz sur les réseaux sociaux.

© HBO

Les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir la saison 2 de The Last of Us. Les joueurs qui ont parcouru The Last of Us : Part 2, le jeu vidéo développé par Naughty Dog, savent plus ou moins à quoi s’attendre, même si les scénaristes pourraient bousculer leurs habitudes.

Ceux qui découvrent TLOU avec la série, quant à eux, seront en territoire inconnu. Isabela Merced, l’interprète de Dina dans la saison 2 de The Last of Us, fait monter l’excitation chez les uns comme chez les autres en révélant qu’une scène en particulier devrait marquer le public.

Une scène de la saison 2 de The Last of Us va faire le buzz sur les réseaux sociaux

Sans en dire trop, sachez que Dina fait partie des nouveaux personnages importants de la saison 2 de The Last of Us, comme Abby, interprétée par Kaitlyn Dever. Isabela Merced a le privilège et la responsabilité d’incarner la jeune femme et ce rôle l’excite particulièrement, comme elle le révèle dans une interview accordée à Buzzfeed.

L’actrice de 22 ans, choisie également pour jouer Hawkgirl dans le film Superman prévu en 2025, dévoile qu’une scène en particulier devrait marquer les téléspectateurs. Selon elle, cette séquence va « se retrouver sur le fil Twitter de tout le monde ».

© IMDB

Voilà une manière habile trouvée par l’américano-péruvienne de faire monter la hype. Cette petite phrase devrait logiquement alimenter de nombreuses théories parmi les fans. La scène en question est-elle déjà connue des joueurs de The Last of Us : Part 2 ? S’agit-il d’un moment remanié pour la série ou bien d’un passage totalement inédit ?

On peut penser que la séquence évoquée par Isabela Merced sera controversée, raison pour laquelle certaines scènes issues de séries, films ou jeux vidéo font habituellement le buzz sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs devront patienter jusqu’à la sortie de la saison 2 de The Last of Us pour le savoir.

Rappelons que les nouveaux épisodes du show de HBO devraient arriver en 2025. Le tournage, toujours en cours du côté de la Colombie-Britannique, s’achèverait en août prochain.

Source : Buzzfeed