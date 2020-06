ARK : Survival Evolved est offert sur l’Epic Games Store

Les joueurs PC n’ont aucune excuse pour s’ennuyer ces derniers temps. Epic Games les gâte chaque semaine avec un nouveau jeu gratuit. Cerise sur le gâteau, ce ne sont pas des jeux inconnus de tous avec des mauvaises critiques, mais bel et bien des perles du jeu vidéo.

À la mi-mai, Epic a surpris toute la communauté en offrant Grand Theft Auto V. Bien qu’il ne soit plus tout jeune, ce n’est pas tous les jours qu’un jeu de cette trempe est gratuitement offert. Par conséquent, l’afflux a été tel que les serveurs de Rockstar Games n’ont pas tenu le choc. Ensuite, il y a eu l’iconique jeu de stratégie au tour par tour, Civilization VI. Le mois de mai a fini en beauté avec l’ensemble des titres FPS de Borderlands : The Handsome Collection gratuitement offerts. La semaine dernière, c’était au tour du jeu de cuisine en coopération, Overcooked, d’être offert.

Chevauchez des dizaines de dinosaures et créatures dans ARK : Survival Evolved

Les jeux offerts par l’Epic Games Store proposent tous des genres bien différents les uns des autres. Il y en a ainsi pour tous les goûts. En ce moment, vous pouvez gratuitement récupérer ARK : Survival Evolved. Développé et publié par Studio Wildcard en 2015, c’est un jeu de survie MMO (aussi jouable en solo) réputé parmi les fans du genre.

Dans ARK : Survival Evolved, vous incarnez un survivant ou une survivante que pouvez personnaliser à souhait. Vous êtes ensuite lâché sur une île, condamné à mourir de faim et de soif. Un dinosaure peut tout aussi bien vous dévorer dès vos premiers pas. Presque tout est possible dans ce jeu. Vous pouvez construire des bases gigantesques, apprivoiser les dinosaures et créatures pour les chevaucher, faire de l’élevage, etc. Toutes ces activités sont bien entendu réalisables en équipe. Vous êtes aussi libre d’attaquer les joueurs adverses et de piller leur base.

Epic Games Store offre ARK : Survival Evolved jusqu’au 18 juin seulement. La seule chose que vous avez à faire est de récupérer gratuitement le jeu tant que c’est possible. Vous n’avez pas besoin de le télécharger puisqu’il sera enregistré à vie dans votre bibliothèque digitale de jeux vidéo.

