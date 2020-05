L’Epic Games Store vous rembourse immédiatement votre jeu, sur une simple base déclarative

Depuis les premières mesures de confinement, le secteur du jeu vidéo connaît un engouement exceptionnel. L’Epic Games Store semble déterminé à en profiter au mieux pour consolider et développer sa base d’utilisateurs. La boutique en ligne multiplie les opérations pour grignoter des parts de marché face à Steam et à GOG. L’éditeur vient d’annoncer plusieurs changements sur son site, notamment pour simplifier le remboursement en permettant à ses membres de l’effectuer par eux-mêmes.

Crédit : Epic Games Store

Le remboursement des jeux vidéo associés à votre compte est désormais en libre-service. Sur sa page de gestion, la rubrique « Transactions » affiche l’historique de tous vos achats. Pour les titres éligibles, un bouton permet de lancer une procédure de remboursement automatique qui sera crédité sur le moyen de paiement que vous avez utilisé. Une offre soumise à conditions, mais qui ne nécessite aucune justification. Pour en profiter, il suffit d’avoir effectué l’achat il y a moins de 14 jours, d’y avoir joué moins de deux heures, et enfin d’avoir respecté les conditions générales d’utilisation.

Autre nouveauté, l’Epic Games Store simplifie l’association de titres achetés sur des plateformes tierces, notamment les clés provenant de Fanatical, Green Man Gaming et Genba Digital. Enfin, la boutique assouplit la procédure d’autorisation en ligne pour vous permettre de jouer même lorsque votre connexion réseau est mauvaise. Plutôt que de l’appeler systématiquement à chaque lancement d’un jeu, le launcher en garde une copie en mémoire.

La guerre qui oppose les deux ténors du jeu vidéo n’est pas nouvelle, mais depuis quelques semaines, l’éditeur de Fortnite semble mener une politique plus agressive qui lui fera sans doute gagner des parts de marché. La boutique vient notamment d’entamer les soldes en offrant GTA V. Un énorme succès qui a non seulement mis à genou ses serveurs, mais aussi l’infrastructure réseau de Rockstar Games. Et si les rumeurs sont exactes, l’Epic Games Store risque encore d’occuper le devant de la scène dans les semaines à venir. Pour succéder à Grand Theft Auto V, on annonce trois triples A gratuits avec Civilization VI, Borderlands, et Ark Survival Evolved.

Source : Epic Games Store