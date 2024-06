Voici le jeu offert cette semaine par l’Epic Games Store

Le Mega Sale est passé mais les cadeaux continuent d’affluer sur l’Epic Games Store. Il ne s’agit pas forcément de noms ronflants mais de nombreux joueurs y trouveront leur compte. Après avoir offert Redout 2, un jeu de course antigravité destiné aux amateurs de vitesse, la plateforme vidéoludique s’apprête à mettre un nouveau jeu gratuit à notre disposition. Il s’agit de Freshly Froste qui sera en accès libre du 20 au 27 juin.

Freshly Froste devient gratuit sur l’Epic Games Store

Développé par The Quantum Astrophysicists Guild, ce jeu de puzzle devrait séduire les amateurs de casse-têtes qui prennent du plaisir à se triturer les méninges. Dans ce titre coloré, vous êtes aux commandes d’une usine de donuts. Pour obtenir les plus beaux beignets, vous devrez résoudre des casse-têtes qui vous permettront de mener à bien le processus de production.

144 puzzles vous attendent avec leur lot de mécaniques complexes. Entre les générateurs, les pousseurs, les convergeurs, les cloneurs et les téléporteurs, vous devrez mettre à profit votre logique et vos compétences (insoupçonnées) de planificateur industriel. Evidemment, la difficulté s’amplifiera au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. De nouvelles mécaniques et de nouveaux obstacles s’inviteront au fil de l’eau afin de vous compliquer la vie.

Par ailleurs, un pack sera également offert aux joueurs de Rumble Club, le célèbre Battle Royale basé sur les lois de la physique. Vous pourrez ainsi récupérer le contenu suivant sans débourser le moindre centime :

1 000 pièces d’or

200 gemmes

Emote exclusive à l’Epic Games Store: We Gamin’

Pour mémoire, l’EGS a été frappé récemment par un gros leak. Une liste de jeux pas encore annoncés a été publiée avant d’être supprimée dans la foulée. De quoi permettre notamment de confirmer que le remake de FF9 était bien dans les cartons.