Army of The Dead : à quoi ressemblent les zombies sans effets spéciaux ?

Une nouvelle vidéo invite les fans dans les coulisses du tournage d’Army of The Dead. Pour l’occasion, les équipes créatives montrent les zombies sans effets spéciaux.

En ligne sur le plateforme de streaming depuis le 21 mai dernier, Army of The Dead confirme un vrai succès populaire. Mettant en scène une équipe de mercenaires affrontant une redoutable armée de zombies, le film continue de recevoir les honneurs de la critique. Si pour l’heure, aucune suite n’est encore confirmée, les fans espèrent que Snyder offrira rapidement un second volet. Alors pour patienter un peu, l’équipe créative a partagé une vidéo dévoilant les coulisses du tournage. Si vous avez toujours rêvé de voir des zombies sans effets spéciaux, ce reportage risque de vous plaire.

Army of The Dead : le film dévoile ses effets spéciaux – Crédit : Netflix

En s’appuyant sur un personnage précis, les créateurs dévoilent en exclusivité leur travail. Incrustation, trucage 3D, retouches images : le processus est pour le moins passionnant !

Des effets spéciaux impressionnants

La vidéo est centrée sur le tigre zombie, baptisé Valentine. On découvre l’équipe en train de lui donner vie grâce à des fils d’acier. Des cascadeurs, entièrement vêtus de vert, simulent les mouvements de l’animal, en s’approchant très près des comédiens. Les images permettent également de découvrir comment le combat a été mis en scène, dans ses moindres détails.

Snyder utilise ses cascadeurs pour mieux symboliser la présence du tigre lors du tournage de chaque séquence. Cela permet de rendre plus « réaliste » son interaction avec les autres protagonistes. Une fois tournés, les plans passent entre les mains des superviseurs effets-spéciaux. Pour rendre l’animal le plus vrai possible, l’équipe s’est appuyée sur un vrai tigre. Après cette première étape, ne reste plus qu’à transformer la bête en un hideux zombie.

Pari réussi : Valentine est le zombie le plus horrible du film. Elle en devient même emblématique aux yeux des fans. Bien sûr, le procédé est loin d’être nouveau. Mais il est toujours passionnant de découvrir les coulisses d’un tournage. Le film continue de gagner en popularité, jouissant d’un excellent bouche à oreille. Reste à savoir si Snyder se décidera ou non à lui offrir une suite. Le mystère reste pour l’heure entier !

Source : Screenrant

