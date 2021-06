Netflix : le film Army Of The Dead a battu 2 records sur la plateforme de streaming

Netflix a annoncé qu’Army of the Dead est entré dans le top 10 des films les plus regardés de tous les temps. Le successeur spirituel de Dawn of the Dead, réalisé en 2004 par Snyder aurait également battu deux records sur la plateforme.

Réalisé par l’un des plus célèbres metteurs en scène d’Hollywood, Zack Snyder, le film est l’un des plus regardés sur la plateforme de streaming. En effet, Army Of The Dead aurait été visionné par 72 millions de foyers au cours des quatre premières semaines de diffusion.

Army Of The Dead – Crédit : Netflix

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore le film, voici une brève introduction à l’histoire du film : un convoi militaire américain en provenance de la zone 51 entre en collision avec une voiture sur l’autoroute près de Las Vegas. La cargaison du convoi, un zombie, s’échappe, tue et infecte plusieurs soldats avant de se diriger vers la ville. Là, il infecte la plupart des habitants de la ville. Après l’échec d’une intervention militaire, le gouvernement met la ville en quarantaine.

Le film est sorti l’année où HBO Max a présenté Justice League de Zack Snyder, un remake du film de 2017. Il y a quelques jours, le réalisateur était revenu sur les déclarations de Scorsese à propos des films de superhéros, qu’il compare à des parcs d’attractions sur écran géant.

2 records pour Army Of The Dead

Selon FlixPatrol, Army Of The Dead a connu le plus gros démarrage le premier jour sur Netflix depuis l’ajout du top 10 en mars 2020. Il a obtenu 818 points sur l’échelle classique qu’ils utilisent. C’est plus que les 795 points de Outside the Wire. Sur l’échelle ajustée, il a battu de justesse Enola Holmes avec 489 points contre 488, qui détenait la plus grande série de records de FlixPatrol.

D’après Zack Snyder, d’autres films dans le même univers seraient en préparation. Zack a déclaré que lui et sa coscénariste Shay Hatten savent déjà où reprendre l’intrigue. D’après eux, le film a été bien reçu par le public. Cela les conforte donc dans l’idée de proposer une suite. Hier, le film était toujours en tête du top 50 mondial.

Avez-vous apprécié le film ? N’hésitez pas nous le dire en commentaires. Pour ceux qui l’ont vu (attention spoiler pour les autres), une théorie affirme que les héros d’Army Of The Dead seraient bloqués dans une boucle temporelle, et le réalisateur Zack Snyder n’a pas démenti l’information.

Source : We Got This Covered