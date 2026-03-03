Arnaque : ne répondez jamais à ce SMS, cela pourrait vous coûter très cher !

La préfecture de Police signale le retour d’une escroquerie vicieuse envoyée par SMS. Celle-ci prend la forme d’une arnaque à la livraison de colis, les escrocs tentant de dérober les coordonnées bancaires de leurs cibles.

Les arnaques pullulent et ne nous laissent aucun répit. Nous y sommes confrontés sur tous nos moyens de communication comme sur WhatsApp dernièrement. En ce début du mois de mars, la Préfecture de Police nous alerte sur le retour d’une escroquerie qui sévit par SMS. Ce dernier vous demande innocemment si “vous êtes chez vous”. En cas de réponse de votre part, l’escroc se fera passer pour un livreur qui n’a soi-disant pas réussi à faire rentrer un colis dans votre boîte aux lettres.

Il vous encouragera ensuite à cliquer sur un lien “pour choisir un nouveau créneau ou point relais”. Il ne faut surtout pas s’exécuter. Le lien en question vous redirigera vers une plateforme de livraison frauduleuse où vous serez encouragé à renseigner vos données personnelles et vos coordonnées bancaires. C’est là que le piège se refermera sur vous.

🧐 Un étrange SMS vient d'apparaître sur votre téléphone vous demandant si vous êtes chez vous ?



⚠️ C'est une arnaque visant à vous dérober vos données bancaires et personnelles !

Signalez en ligne : https://t.co/arxAkAcgNx pic.twitter.com/AiTya1ofBC — Préfecture de Police (@prefpolice) March 2, 2026

Méfiez-vous de ce SMS frauduleux, c’est une arnaque !

“Un étrange SMS vient d’apparaître sur votre téléphone vous demandant si vous êtes chez vous ? C’est une arnaque visant à vous dérober vos données bancaires et personnelles”, résume la Préfecture de Police qui appelle à la vigilance. Cette escroquerie, qui sévissait déjà l’été dernier, est une autre forme de l’arnaque au faux livreur.

Si vous n’êtes pas vigilant, vous risquez de vous faire avoir. En particulier si vous attendez réellement un colis. En cas de doute, nous vous recommandons vivement de vérifier directement sur le site officiel du prestataire de livraison. Ne répondez jamais à un SMS énigmatique et ne cliquez jamais sur un lien dont vous n’êtes pas sûr de la provenance.

Ces derniers mois, nous vous avons signalé d’autres campagnes d’escroquerie à l’instar de l’arnaque au faux conseiller bancaire ou encore à la campagne de phishing par email ciblant spécifiquement les clients de BoursoBank.