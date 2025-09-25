Le carding, une arnaque bancaire qui peut vider votre compte sans alerte

Derrière des e-mails trompeurs, le carding vole vos données bancaires et vide vos comptes en quelques secondes. Explications et conseils pour s’en protéger.

À l’ombre du phishing, le carding, menace rapide et discrète

Peu de gens connaissent le carding. Pourtant, c’est une méthode courante utilisée par les cybercriminels pour voler de l’argent. Elle repose sur l’usage de cartes bancaires piratées.

Comment cela fonctionne ? Des escrocs récupèrent les données d’une carte et s’en servent pour payer ou acheter en ligne. Tout cela se fait sans l’accord du vrai propriétaire. Souvent, la victime s’en rend compte trop tard, quand les transactions ont déjà eu lieu.

Comment les pirates obtiennent vos données ?

Il existe plusieurs méthodes pour dérober les informations bancaires :

Phishing (hameçonnage) : de faux e-mails, SMS ou sites imitent des banques ou services connus. La victime entre ses coordonnées bancaires en pensant être sur un site fiable.

Skimming (copie de carte) : des appareils sont placés sur des distributeurs ou terminaux de paiement pour copier les données de la carte, parfois avec une caméra pour filmer le code secret.

Piratage de bases de données : des sites marchands mal sécurisés sont attaqués et leurs fichiers de cartes bancaires volés.

Malwares : en ouvrant une pièce jointe ou un lien piégé, un logiciel espion peut s’installer et enregistrer tout ce que vous tapez, y compris vos numéros de carte.

Sites ou applications factices : des plateformes frauduleuses imitent des services connus et récoltent les données bancaires de leurs victimes.

Comment les arnaqueurs dépensent l’argent ?

Une fois les informations volées, les fraudeurs passent à l’action. Souvent, ils réalisent de petites transactions discrètes pour ne pas éveiller les soupçons. D’autres préfèrent dépenser rapidement de grosses sommes avant que la banque ou le titulaire ne réagisse. Dans tous les cas, le compte peut être vidé en quelques heures ou peu à peu, sans que la victime s’en rende compte immédiatement.

Comment se protéger ?

Il est possible de réduire les risques en adoptant de bons réflexes :

Vérifier régulièrement ses relevés bancaires.

Utiliser l’authentification à deux facteurs (code SMS ou application bancaire).

Ne jamais cliquer sur un lien suspect ou partager ses informations bancaires par e-mail.

Préférer des sites marchands sécurisés (cadenas HTTPS dans l’adresse).

Installer un antivirus fiable et mettre à jour ses appareils.

Si vous êtes victime de carding, réagissez vite. Contactez votre banque pour faire opposition et bloquer la carte. Déposez une plainte auprès des forces de l’ordre. Surveillez vos comptes dans les jours qui suivent pour vérifier qu’aucune autre transaction frauduleuse ne passe.

