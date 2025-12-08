Arnaque au faux conseiller bancaire : les pièges à connaître

Les escroqueries bancaires se multiplient, et il est essentiel de rester vigilant. Voici les principales arnaques à connaître pour protéger votre argent et vos informations personnelles.

Attention aux escrocs qui se font passer pour votre banque

La vigilance reste de mise face à une escroquerie bancaire qui refait surface en France : l’arnaque au faux numéro d’opposition. Les fraudeurs poussent les victimes à contacter un prétendu conseiller pour protéger leurs comptes, mais il s’agit en réalité d’une manœuvre pour récupérer des informations sensibles et vider les comptes.

Cybermalveillance, la plateforme nationale spécialisée dans la prévention des cybermenaces, alerte les Français sur cette recrudescence, qui s’est intensifiée depuis l’an dernier, avec des messages toujours plus sophistiqués et diversifiés.

Comment ça marche ?

Le stratagème commence généralement par un SMS ou un e-mail se faisant passer pour votre banque, un commerçant ou un service bancaire officiel. Le message indique une transaction inhabituelle, que ce soit un paiement, un virement ou un retrait, parfois accompagné d’un avertissement du type « l’opération apparaîtra dans 24 à 48 heures ». L’internaute, inquiet, est invité à appeler immédiatement un numéro pour bloquer la transaction. Une fois en ligne, la personne ciblée rencontre un prétendu conseiller qui prétend agir pour protéger le compte et sollicite des informations privées ou financières.

Les méthodes des escrocs sont variées et sophistiquées. Ils peuvent intercepter des codes d’authentification, demander le numéro complet de votre carte, ou envoyer un coursier pour récupérer la carte physique. Certains utilisent WhatsApp pour accéder à votre écran et vous faire réaliser des transactions frauduleuses. D’autres incitent à acheter des cartes prépayées (Transcash, PCS, NeoSurf) et à leur transmettre les codes, permettant aux pirates de transférer l’argent à leur profit. Dans certains cas, ils prétextent un abonnement antivirus pour convaincre la victime de leur donner accès à son ordinateur, installant ainsi des logiciels malveillants ou dérobant des informations sensibles.

Des exemples de SMS frauduleux à ignorer

Pour aider le public, Cybermalveillance publie des exemples de SMS frauduleux qu’il faut ignorer. Ces messages signalent des commandes sur des sites de commerce, des paiements en attente ou des transactions suspectes, accompagnés d’un numéro à contacter immédiatement. Parmi eux :

« Merci pour votre commande n°8945623 – 589,99 € seront débités. Contactez le 09 XX XX XX XX »

« Crédit Agricole : paiement de 657,99 € en cours. Si vous n’en êtes pas l’auteur, contactez le 09 XX XX XX XX »

« Votre virement de 2 132,27 € a été pris en compte. Si ce n’est pas vous, appelez le 01 XX XX XX XX »

Face à ce type d’arnaque, il est crucial de ne jamais appeler les numéros indiqués dans les messages suspects. La meilleure démarche reste à se connecter directement à son espace client via le site ou l’application officielle de sa banque. En cas de doute ou si vous avez déjà communiqué avec le fraudeur, contactez immédiatement votre banque pour tenter de bloquer toute transaction frauduleuse.