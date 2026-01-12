Nouvelle arnaque WhatsApp : votre compte peut être piraté à votre insu

Cette nouvelle arnaque sur WhatsApp peut compromettre votre compte à votre insu et mettre vos données personnelles en danger.

WhatsApp en danger, le ghost pairing et les risques d’usurpation d’identité

Les utilisateurs de WhatsApp doivent rester sur leurs gardes. Une escroquerie sophistiquée appelée ghost pairing menace de prendre le contrôle de votre compte à votre insu.

Alors que de nombreuses arnaques circulent déjà sur la messagerie (faux concours, fausses offres d’emploi et phishing), cette technique se distingue par sa capacité à contourner les protections de l’application sans même voler votre mot de passe.

WhatsApp est particulièrement ciblée, non seulement parce qu’elle compte plus de 25 millions d’utilisateurs en France, mais aussi parce qu’elle est perçue comme sécurisée. Le ghost pairing exploite cette confiance et détourne les dispositifs de sécurité de l’application.

Comment cela fonctionne ?

Le mécanisme de l’arnaque commence souvent de manière anodine. Un lien envoyé par un contact proche, parfois accompagné d’une vieille photo ou d’un message intrigant, incite l’utilisateur à cliquer. Ce lien mène à une page imitant un réseau social comme Facebook, où la victime est invitée à renseigner son numéro de téléphone.

C’est à ce moment que l’arnaque devient dangereuse. WhatsApp envoie ensuite un code de validation à usage unique sur le compte de la victime. En le saisissant, celle-ci autorise involontairement les escrocs à accéder à son compte. À partir de là, ils peuvent consulter toutes les informations personnelles, lire les messages et même exploiter ces données pour du chantage ou les revendre à d’autres cybercriminels.

Le danger le plus sérieux reste l’usurpation d’identité. Grâce aux outils d’intelligence artificielle, il est désormais facile de simuler la voix d’un proche et de falsifier des messages, ce qui augmente le risque d’arnaques et de manipulations.

Comment sécuriser votre compte face à cette arnaque ?

Pour se protéger, quelques mesures simples suffisent : rester vigilant face aux messages demandant un code, vérifier tout lien reçu même de contacts connus et activer l’authentification à deux facteurs. WhatsApp affiche désormais un message chaque fois qu’un compte est appairé sur un autre appareil.

Si un appareil inconnu apparaît dans vos paramètres, il est possible de le supprimer immédiatement depuis la section « Appareils connectés ».

